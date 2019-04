Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Biroului pentru Imigrari Suceava, Aurel Savin, a decedat, aseara, la virsta de 46 de ani. Aurel Savin a murit, cel mai probabil, din cauza unui infarct. Aurel Savin avea gradul profesional de comisar șef de poliție.

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția asupra gravelor erori de interpretare a legislației, de catre politicienii romani care considera ca un discurs demagogic in campanie electorala e mai important decat ințelegerea realitații și respectarea…

- Politicieni din aproape toate partidele militeaza pentru incalcarea cu buna stiinta a Legii taximetriei, doar pentru a face loc pe piata din Romania unor firme care incalca cel putin trei legi ale statului roman: Legea taximetriei, Codul Muncii si Codul fiscal, avertizeaza reprezentantii Confederatiei…

- "Am constituit o echipa care sa pregateasca un material de informare pentru Comisia Europeana privitor la Ordonanta 114. (...) Echipa care va lucra trebuie sa pregateasca o informare cu punctul de vedere al PNL privitor la reglementarile din Ordonanta 114, atat reglementarile din domeniul energiei,…

- Creșterea monedei europene in raport cu leul inseamna și rate sau chirii mai mari pentru cei care trebuie sa plateasca in euro. S-a comparat efectele economice ale deprecierii leului fața de nivelul de 4,4955 lei cat era euro pe 20 ianuarie 2017 la cursul Bancii Naționale a Romaniei (BNR). La un autoturism…