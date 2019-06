Stiri pe aceeasi tema

- Demisie BOMBA din PRO Romania – Femeia din Alba, adusa de Ponta cu SURLE și TRAMBIȚE, a plecat: ‘Mi-ai dorit mazilirea’ Demisie de rasunet in Pro Romania. Femeia adusa de Victor Ponta cu surle și trambițe in partid dupa ce il daduse in judecata pe vremea cand a fost premier a plecat. Ionela Dancu, mama…

- Demisie de rasunet in Pro Romania. Femeia adusa de Victor Ponta cu surle și trambițe in partid dupa ce il daduse in judecata pe vremea cand a fost premier a plecat. Ionela Dancu, mama de tripleți și consilier local independent in Aiud a avut viața scurta in Pro Romania."PRO Romania- centru…

- Victor Ponta face mișto de foștii colegi din PSD care vor sa candideze la prezidențiale. In ședința CEX de joi, Șerban Nicolae a anunțat ca vrea sa candideze impotriva lui Klaus Iohannis, el adaugandu-i-se lui Liviu Pleșoianu, care a precizat inca din 2018 ca va candida.Ponta spune ca discuțiile…

- Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei, a anuntat joi ca s-a inscris in partidul lui Victor Ponta, Pro Romania. „Se pare ca, la noi, un lucru secret se afla cel mai repede. Astazi, 13 iunie, m-am...

- Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei, a anuntat joi ca s-a inscris in partidul lui Victor Ponta, Pro Romania.Robert Negoița a rabufnit - vrea reducerea numarului de ministere: 'Mai puțin cu amante, cu cumetrii' „Se pare ca, la noi, un lucru secret se afla cel mai repede. Astazi,…

- Partidul condus de Victor Ponta, Pro Romania, a avut, duminica, evenimentul de lansare a candidaților la alegerile europarlamentare.Citește și: Negocieri la sange intre PSD și ALDE: Dragnea vrea REMANIERE extinsa. Cinci miniștri, pe LISTA NEAGRA/SURSE Surpriza zilei a venit din partea…

- Pro Romania pregatește o lovitura politica de proporții prin anunțarea listei la alegerile europarlamentare. Pe aceasta lista vor figura trei foști premieri, doi din Romania și unul din Republica Moldova.Citește și: OFICIAL - Traian Basescu candideaza la alegerile europarlamentare Conform…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, reactioneaza dur la declaratiile secretarului general al PSD despre finantarea partidelor politice. Dupa ce Codrin Stefanescu a sustinut ca PSD este singurul partid care nu este finantat din afara tarii, Ponta afirma ca fostii sai colegi sunt "hoti nerusinati",…