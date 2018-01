Stiri pe aceeasi tema

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. “Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa remis MEDIAFAX.

- Vicepremierul Marcel Ciolacu, uin apropiat al premierului Mihai Tudose, care și-a dat luni noaptea demisia, dupa retragerea sprijinului politic de catre partid, a anunțat ca se va intoarce „cu fruntea sus” in Parlament, unde va continua sa se dedice serviciului public in beneficiul Romaniei. „Ma voi…

- „Concluzia generala a fost ca nu se mai poate continua așa, pentru ca exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului. Se așteptau colegii ca noul an sa inceapa cu o un bilanț al guvernarii, a unui plan pe 2018. In schimb au vazut apariții televizate care nu trebuiau…

- "Mulțumesc premierului Mihai Tudose, intregii echipe guvernamentale și tuturor colegilor mei pentru modul exemplar in care am colaborat in aceasta perioada. A fost un efort extraordinar pentru a duce la indeplinire angajamentele din programul de guvernare cu care am caștigat alegerile. Avem o creștere…

- "Suntem la sediul PSD. Am venit sa va spunem ca ați intrecut orice limita. Suntem o țara, nu un experiment! Suntem cetațenii care va platesc salariile, nu victimele eterne ale hoțiilor voastre! PLECAȚI! ACUM!", a scris Corupția Ucide in dreptul clipului transmis de la fața locului. Premierul…

- Susținator declarat al lui Mihai Tudose, buzoianul Marcel Ciolacu a ales demisia de onoare dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, in care i-a fost retras sprjinul politic premierului. Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul. Premierul Mihai Tudose a ajuns la…

- Primul ministru social-democrat a declarat ca demisioneaza "cu capul sus”, transmite agenția AFP. BBC noteaza ca lupta pentru putere i-a fost fatala premierului, la fel ca și predecesorul sau, Sorin Grindeanu. Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, in ședința Comitetului Executiv…

- Mihai Tudose a declarat, dupa ședința CEx PSD din 15 ianuarie, ca iși va anunța demisia in aceasta seara sau marți dimineața. Partidul a decis ca e nevoie de un alt guvern cu un alt fel de abordare. Poate am și eu vina mea. Imi reproșez ca nu am facut mai mulți kilometri de autostrada, mai multe spitale.…

- Deputatul Catalin Radulescu a fost invitat afara de premierul Tudose și vicepremierul Marcel Ciolacu. Premierul Mihai Tudose a inceput prin a afirma in fața colegilor sai, ca daca ii va fi ceruta demisia, nu se va ascunde in spatele unei moțiuni de cenzura, ci va alege sa demisioneze astazi.…

- Tudose, la intrarea in ședința CExN. ”Prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele”, a spus șeful Executivului, luni, la sosirea la sediul central al partidului, unde se desfașoara ședința Comitetului Executiv Național, care va decide daca premierul continua la șefia Guvernului sau se decide…

- Filiala PSD Buzau, condusa de vicepremierul Marcel Ciolacu, se declara de partea premierului Mihai Tudose, prin mesaje postate pe Facebook de mai multi reprezentanti ai organizatiei judetene. Social-democratii se reunesc, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor…

- Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, sustine ca soarta Guvernului trebuie dezbatuta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD si nu in spatiul public. "Ca membri ai Guvernului avem obligatia sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetatenii si sa implementam programul…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita, avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, conducerea PSD, ca o noua schimbare de Guvern „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid. Ne aflam intr-un moment de rascruce,…

- "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situatia din ultimele zile nu poate astepta pana la CExN de la Iasi. Romanii asteapta de la noi predictibilitate si stabilitate, asteapta punerea in aplicare a programului de guvernare asumat", scrie Manda pe Facebook.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca ar fi în stare sa-si dea demisia din Guvern daca unul dintre vicepremierii sai, cu care se stie de aproape 20 de ani, ar fi fortat sa paraseasca, la rândul lui, functia pe care o ocupa în cabinet. „Cu…

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative initiata de liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, privind Statutul Casei Regale. ”Guvernul nu sustine adoptarea initiativei legislative”, se mentioneaza in avizul Guvernului. Premierul Mihai…

- "La sfarsitul intalnirii de ieri a social-democratilor, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca in perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv National se va intruni, din nou, la Iasi. Vor fi discutate aspecte ce tin de guvernarea Romanei si de viitoarea structura a Guvernului. Totodata, vor…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului Apelor si Padurilor.Intrebat la finalul Comitetului Executiv National al PSD cand va trimite la Cotroceni propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- Restructurare Guvern. Tudose vrea mai putine ministere, Dragnea se impotriveste Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o…

- Mihai Tudose a anunțat inca de anul trecut ca va incepe o analiza a miniștrilor și potrivit unor surse politice este nemulțumit de numarul mare de ministere, dorindu-și o comasare a unora dintre ele. In momentul de fața Executivul este format din premier, 3 vicepremieri dintre care unul fara portofoliu,…

- Transferul sarcinii fiscale de la angajator la angajat este o masura care va avea aplicabilitate cel putin pana in anul 2020, contrar afirmatiilor facute de reprezentantii unor companii de consultanta, informeaza Ministerul Finantelor. Comunicatul institutiei apreciaza ca declaratiile reprezentantilor…

- Intrebat de jurnalisti in legatura cu faptul ca OUG privind Codul Fiscal a suferit modificari la Senat, dar este blocata la Camera Deputatilor, si, daca nu trece de Parlament rapid, la 1 ianuarie va intra in vigoare forma adoptata de Guvern, premierul Mihai Tudose a declarat: ”Dupa ce se termina ziua…

- "Astazi am avut o intalnire, dimineata, cu domnul ministru Bodog, cu toti factorii responsabili sau care ar fi trebuit sa fie responsabili in domeniul aprovizionarii cu medicamente a acestei tari. Eu raman la opinia mea ca nu toti sunt foarte responsabili si am convenit impreuna cu domnul ministru…

- Premierul Mihai Tudose a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleanțe, dupa moartea Regelui Mihai. In mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, șeful Executivului a precizat ca Majestatea Sa a fost ”un model de moralitate și demnitate pentru romani”. ”Poporul roman se desparte indurerat…

- Premierul Mihai Tudose a reiterat, luni, la Parlament, ca nu vor fi operate remanieri guvernamentale in prezent si a aratat ca o analiza asupra activitatii Executivului va fi facuta in luna ianuarie, afirmand ca ‘deocamdata este bine’. Premierul a participat, alaturi de vicepremierul Marcel Ciolacu,…

- Liviu Dragnea a lansat un nou atac violent la adresa președintelui Klaus Iohannis. Asta, dupa ce șeful statului i-a cerut, din nou, demisia președintelui Camerei Deputaților.”Nu e prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Pune sistemul pe mine. Lucreaza foarte bine coordonat,…

- Premierul Mihai Tudose a profitat de ocazia de a fi prezent, joi in jurul pranzului, la Parlament, la dezbaterea motiunii de cenzura initiate de PNL la adresa Executivului, pentru a trece in revista ceea ce considera a fi realizarile Guvernului pe care il conduce. Mentionand ca s-au facut progrese la…

- La moțiunea de cenzura care se dezbate și supune la vot, joi in Parlament, erau prezenți in plenul reunit doar 274 de senatori și deputați, din totalul de 465. Cand senatoarea USR, Nicoleta Dinu citea textul moțiunii de cenzura, social-democrații și cei de la ALDE au ieșit din sala. Premierul Mihai…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- ”Se poate aplica Legea salarizarii fara probleme. Cand fost gandit transferul contributiilor ca masura in programul de guvernare a fost luat in calcul tot ansamblul masurilor fiscale si nu va fi niciun efect negativ asupra legii salarizarii”, a declarat Ionut Misa. Ministrul de Finante a…

- Premierul Mihai Tudose a numit-o pe Sevil Shhaideh în funcția de consilier de stat la Guvern, conform unei decizii care a fost publicata miercuri, 18 octombrie, în Monitorul Oficial. Shhaideh va fi "consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului".…