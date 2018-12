Declarația zilei 7 decembrie 2018 „Opoziția nu ține cont de nimic și dorește prin orice mijloace sa se substituie unei coaliții de guvernare care a fost legitimata prin vot de cetațeni. Realitatea este ca Opozitia nu are nicio ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

- Vicepreședintele PSD Doina Federovici susține ca opoziția nu ține cont de nimic și dorește prin orice mijloace sa se substituie unei coaliții de guvernare „care a fost legitimata prin vot”.„Opoziția nu ține cont de nimic și dorește prin orice mijloace sa se substituie unei coaliții de guvernare…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu va semna decretele de numire in functia de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguta Vasilescu si pentru Ilan Laufer, care a fost propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltarii Regionale.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara la Realitatea TV, ca "papagalul zilei", dupa CEx este Mihai Fifor, care a stat "ca un fazan jumulit" și dupa ce și-a dat demisia de la Ministerul Apararii a acceptat ca Liviu Dragnea sa il propuna șef interimar al Consiliului Național al PSD."Papagalul…

- „Din cate cunosc nu s-a facut nimic in acest sens dar doresc sa primesc un raspuns in scris la interpelarea de astazi”, Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului Botoșani, despre modernizarea ...

- Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, a vorbit despre noul antrenor al echipei, Mircea Rednic, și despre situația echipei roș-albe, oferind o declarație amuzanta. "Din punctul meu de vedere, Rednic este un antrenor foarte bun. Nu il cunosc prea bine, inca nu am apucat sa il cunosc destul de bine. ...

- Antrenat de Jose Mourinho, la Manchester United si Inter Milano, Zlatan Ibrahimovic ii ofera credit 100% tehnicianului portughez. Pentru jucatorul suedez, Mourinho este "The Special One" si a explicat, pe larg, intr-un interviu pentru BetHard ce parere are despre lusitan.

- ”Nimic nu-i intereseaza decat sa traiasca in bula aia a lor, parca au așa un clopot de sticla deasupra și sunt in alta parte decat in municipiul Botoșani. E o nesimțire totala acolo, cum mai ...

- Iordache se plaseaza de partea liderului Liviu Dragnea și face un apel la calm și la dezbatere in cadrul Comitetului Executiv al PSD. "Mai exista și alte pareri in partid, nu cred ca doar cei trei semnatari ai scrisorii dețin adevarul. Haideți sa oprim aceste conflicte interne. Eu cred ca PSD-ul…