- Sesiune extraordinara a Parlamentului de la 1 iulie si infiintarea unei comisii ''pentru fraudele de la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai'' au fost doua dintre subiectele discutate in sedinta coalitiei de guvernare, a spus luni premierul Viorica Dancila. "Am avut o sedinta de…

- ”Va fi inființata o comisie cu privire la fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Am vazut ca au aparut foarte multe sesizari in spațiul public și consideram ca este necesara o comisie la nivel de Parlament care sa analizeze aceste sesizari pentru ca avem o datorie…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, relateaza Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- La alegerile prezidentiale de la sfarsitul acestui an, romanii ar putea vota si prin corespondenta sau anticipat, pe parcursul a 7 zile. Autoritatea Electorala Permanenta va prezenta saptamana viitoare Guvernului un proiect de OUG privind aceste schimbari, a anuntat presedintele AEP. Presedintele AEP,…

- Propunerea a fost initiata in cadrul unei intalniri a presedintelui AEP cu reprezentantii institutiilor nationale cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor. „In data de 29 mai 2019, ora 10:00, la sediul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a avut loc, sub conducerea presedintelui Autoritatii,…

- Alianta 2020 USR PLUS a "castigat" alegerile europarlamentare in China si in Coreea de Nord, in timp ce PSD s-a clasat pe ultimul loc sau, in cazul Coreei de Nord, nu a obtinut niciun vot.Citește și: SURSE - Viorica Dancila a negociat dupa alegeri cu liderii filialelor județene: PSD nu iese…

- Discuția a fost purtata in platoul Romania Tv, duminica seara, in condițiile in care se vorbea de o posibila candidatura a premierului Viorica Dancila la alegerile prezidențiale. ”Nimic nu este exclus. Insa, eu cred ca cel puțin partidele mari de la noi ar trebui sa aiba curajul sa procedeze…