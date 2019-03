Decizie în cazul românului condamnat la moarte în Malaezia Un complet de cinci judecatori a schimbat incadrarea juridica a faptei, iar romanul condamnat inițial la moarte a scapat de aceasta sentința, spune Romania TV. Timișoreanul a fost arestat in octombrie 2011, pentru trafic de droguri, dupa ce a fost prins cu metamfetamina pe aeroportul din Kuala Lumpur. Judecatorii au decis acum ca romanul sa fie condamnat pentru deținere de droguri și nu pentru trafic. Astfel a primit o sentința de 18 ani de inchisoare și sa primeasca 10 lovituri de bici. Pedeapsa este aplicata retroactiv, iar acum mai are de ispașit 10 ani de inchisoare. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

