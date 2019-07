Agenti din cadrul serviciilor americane in domeniul imigratiei urmeaza sa inceapa duminica sa aresteze si sa adune familii de imigranti clandestini, in zece orase americane, cu scopul de a-i expulza, in cadrul politicii radicale a lui Fonald Trump in acest dosar, scrie in editia de joi The New York Times (NYT). Operatiunea urmeaza sa fie realizata de catre agenti din cadrul Immigration and Customs Enforcement (ICE), timp de mai multe zile, incepand de la 14 iulie, scrie ziarul, care citeaza oficiali, inclusiv doi in domeniul securitatii interne. Potrivit NYT, agentii ICE vizeaza cel putin…