Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede desființarea centrelor de plasament vechi pentru copiii aflați in grija statului. Din 2021 copiii aflați sub protecție sociala vor locui in case și apartamente de tip familial, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. „In ședința…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede desființarea centrelor de plasament vechi pentru copiii aflați in grija statului. Din 2021 copiii aflați sub protecție sociala vor locui in case și apartamente de tip familial, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, potrivit…

- Romeo Stavarache, fostul primar al Bacaului, ar putea ieși din inchisoare, in condițiile in care magistrații Judecatoriei Vaslui au decis, marți, eliberarea condiționata a acestuia, dar decizia nu este definitiva, conform Mediafax.Magistrații Judecatoriei Vaslui au decis, marți, eliberarea…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a tras un semnal de alarma, sambata, la Bookfest, de Ziua Internationala a Copilului, asupra situatiei dramatice in care se afla minorii din centrele de plasament potrivit Agerpres. Senatorul, care a participat sambata, la standul Editurii Humanitas, din Bookfest,…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a tras un semnal de alarma, sambata, la Bookfest, de Ziua Internationala a Copilului, asupra situatiei dramatice in care se afla minorii din centrele de plasament. Senatorul, care a participat sambata, la standul Editurii Humanitas, din Bookfest, la lansarea cartii "Copiii…

- Executivul a adoptat, miercuri, doua acte normative care vizeaza masuri pentru organizarea și desfașurarea pe 26 mai a referendumului pe justiție și a alegerilor europarlamentare. Cele doua scrutinuri vor avea loc simultan, in aceleași secții de votare, potrivit mediafax.Citește și: Detalii mai puțin…

- Romania a inregistrat, in al patrulea trimestru al anului 2018, o creștere de 0,8% a ponderii datoriilor publice in PIB, fața de al treilea trimestru al aceluiași an, potrivit datelor Eurostat, fiind statul cu cea mai mare creștere a datoriei publice in PIB, in perioada menționata, conform Mediafax.Citește…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Botosani a anuntat ca scoala unde a avut loc incidentul in urma caruia un elev il acuza pe profesorul de religie ca l-ar fi agresat pentru ca nu ar fi vrut sa faca semnul crucii a inceput o ancheta.