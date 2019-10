Decizie a instanței în cazul Sorina. Răstunare de situație Soții Șaramat au cerut anularea adopției, iar procesul se judeca in ciuda obiecțiilor ridicate de parinții adoptivi, susține Romania TV. Judecatorii Tribunalului București au respins obiecțiunile ridicate in acest caz de catre avocatul familiei Sacarin, dar și de catre reprezentanții Protecției Copilului Mehedinți. Se dorea inițial incetarea procesului de adopție a tinerei Sorina pe motiv ca fetița este bine, dusa in America de catre familia adoptiva. Judecatorii au decis insa ca exista motive pentru ca acest proces sa continue. Mai mult la dosar au fost depuse documente care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

