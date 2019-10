Stiri pe aceeasi tema

- Daca obtine din partea europenilor un nou acord privind Brexitul in cursul summitului organizat la 17 si 18 octombrie, premierul Boris Johnson este pregatit sa demareze un maraton parlamentar pentru ratificarea acestuia in zece zile de catre Camera Comunelor, a informat vineri seara Financial Times…

- Noul presedinte al Camerei Comunelor va fi ales pe 4 noiembrie, a anuntat vineri camera inferioara a parlamentului britanic, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.Actualul presedinte, John Bercow, si-a anuntat luni demisia din acest post incepand cu 31 octombrie, data la care ar urma sa…

- Guvernul britanic va convoca un nou vot in Camera Comunelor luni cu privire la organizarea de alegeri legislative anticipate, a anuntat joi ministrul pentru relatia cu parlamentul, Jacob Rees-Mogg, dupa esecul primei tentative, transmit Reuters si Press Association. In cursul noptii, membrii Camerei…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson nu are nicio intenție de a demisiona din funcție, a declarat, joi, ministrul britanic responsabil de coordonarea unui Brexit fara acord, Michael Gove, scrie Reuters.”Nu cred ca prim-ministrul are vreo intenție de a-și da demisia. A fost ales în cadrul…

- Presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a declarat marti ca nu-i va permite premierului Boris Johnson sa suspende parlamentul pentru a impune un Brexit fara acord in pofida vointei deputatilor, relateaza The Telegraph, preluat de Reuters, si Press Association. Bercow a avertizat ca…

- Numerosi deputati britanici, atat din randul conservatorilor aflati la guvernare cat si din opozitia laburista si liberal-democrata se impotrivesc cu indarjire intentiei noului premier Boris Johnson de a decide o iesire din UE fara un acord, pe 31 octombrie, daca blocul comunitar nu accepta renegocierea…

- Parlamentarii britanici au ovationat-o in picioare miercuri pe sefa guvernului la final de mandat Theresa May dupa ce ea a avut ultima aparitie in Camera Comunelor ca lidera a conservatorilor, relateaza Reuters. May, in varsta de 62 de ani, a parut sa se lupte cu lacrimile cand a parasit Camera Comunelor,…