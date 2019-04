Stiri pe aceeasi tema

- "Cele mai moderne sisteme de aparare antiaeriana S-400 au fost plasate in pozitie de lupta in regiunea Leningrad (in care se afla orasul Sankt-Petersburg), pentru a proteja obiective militare, administrative si civile", anunta Comandamentul militar vestic din Ministerul rus al Apararii. Un…

- Rusia si Siria au dat publicitatii miercuri o declaratie comuna in care cer fortelor SUA sa paraseasca teritoriul sirian si sa permita persoanelor din interiorul unei tabere de refugiati situata in sud-estul tarii sa fie evacuate de catre fortele ruse si siriene, potrivit Reuters si TASS. …

- Ministerul rus al Apararii l-a convocat vineri pe atasatul militar al SUA in Rusia pentru a-l informa printr-o nota ca Moscova respecta „strict” prevederile Tratatului INF, precizand ca este la curent cu nota prin care Departamentului de Stat anunta suspendarea participarii americane la tratat si ca…

- Rusia a propus oficial SUA sa revina la respectarea Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF) pana la data expirarii acestuia pe 2 august, scop in care ar trebui sa distruga pana la data respectiva trei elemente care in opinia Moscovei incalca acest tratat – dupa cum a declarat in aseara,…

- Ministerul rus al Apararii l-a convocat pe atasatul militar american pentru a-i inmana o nota cu privire la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF). Moscova a propus Washingtonului sa distruga rampele de lansare Mk-41ale sistemului american antiracheta, plasate si in Romania in cadrul scutului…

- Armata rusa a testat cu succes, miercuri, o racheta intercontinentala de tip Iars, anunta Ministerul rus al Apararii, în contextul tensiunilor cu Statele Unite din cauza Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF).

- Franta a efectuat cu succes o misiune aeriana de simulare a unui atac atomic, anunta Ministerul francez al Apararii, in contextul tensiunilor dintre Statele Unite si Rusia din cauza Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF).