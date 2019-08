De ce punctele negre revin mereu, orice le-ai face Toata lumea uraște punctele negre – pe cat de mici sunt, pe atat de enervante din punct de vedere estetic. Tocmai de aceea, exista tot felul de metode de a scapa de ele. Totuși, punctele negre mereu se intorc, care este motivul? Pe piața se afla o varietate mare de maști și plasturi pentru punctele negre. Aceste produse expun practic punctele negre la ingrediente care dizolva acumularea de celule moarte și uleiuri din pori, golindu-i pe aceștia din urma, dupa cum a explicat dermatologul Rachel Nazarian pentru Women’s Health Magazine . „Cu o utilizare continua și expunere la ingredientele potrivite,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

