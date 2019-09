Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, propus de PSD pentru șefia Senatului a facut un gest controversat in plenul Senatului. Meleșcanu a intrat in Senat singur și s-a dus direct in bancile alocate senatorilor PSD. In mod normal, Meleșcanu statea alaturi de Calin Popescu Tariceanu, pe locurile ALDE. Gestul…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PSD a luat in calcul ca prin propunerea senatorului ALDE Teodor Meleșcanu la șefia Senatului sa adune susținerea a 15 senatori și deputați din ALDE. Tariceanu crede ca ar putea avea loc "vreo dezertare sau doua" din partidul sau.

- Teodor Meleșcanu nu are parte de susținere din partea propriului partid pentru șefia Senatului. ALDE va intra in cursa cu un alt candidat. Este vorba de Ion Popa. Decizia s-a luat dupa discuții și ședințe prelungite in interiorul partidului condus de Calin Popescu Tariceanu. In cadrul Biroului Politic…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a afirmat ca senatorii Uniunii vor lua o decizie in privinta persoanei pe care o vor sustine la sefia forului legislativ dupa ce grupurile parlamentare vor depune nominalizarile la Biroul permanent, insa formatiunea sa nu va da votul candidatului propus…

- Parlamentarii s-au intors luni din vacanta, la o saptamana dupa iesirea ALDE de la guvernare. Calin Popescu Tariceanu si-a anuntat, de saptamana trecuta, demisia de la sefia Senatului. De asemenea, Tariceanu a declarat ca a discutat cu Teodor Meleșcanu, duminica seara, și nu i-a transmis nimic in legatura…

- Lovitura uriașa pentru partidul condus de Calin Popescu Tariceanu. Surse PSD spun ca Teodor Meleșcanu va fi noul președinte al Senatului, dupa ce cele doua parți s-au ințeles. Mutarea are drept scop aduc...

- Analistul politic Stelian Tanase considera ca președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, joaca la cacealma cu amenințarile de ieșire de la guvernare și va menține presiunea asupra PSD pana la alegerile prezidențiale.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie mare pentru accederea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat duminica seara, la Antena 3, ca ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, pleaca din guvernul condus de Viorica Dancila. „Maine (azi, n.r.) vom valida inlocuirea ministrului de externe. Știm amandoi cat de greu este sa te lupți cu percepția publica”,…