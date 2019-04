Stiri pe aceeasi tema

- Protocolul national de triaj al pacientilor in structurile de primiri urgente a fost stabilit de Ministerul Sanatații. Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 251 din 2 aprilie 2019. In protocol sunt precizate si conditiile si perioadele in care pacientii asteapta sa fie preluati de personalul…

- Avocatul Poporului s-a autosesizat si a solicitat informatii de la Ministerul Sanatatii si Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, in legatura cu absenta medicamentelor pentru bolnavii cu HIV din judetul Brasov. Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, sesizarea din oficiu vizeaza posibila…

- In urma verificarii unor site-uri destinate consumatorilor din UE reiese ca multi consumatori se confrunta cu informatii neclare cu privire la preturi si la reduceri atunci cand fac cumparaturi online. Comisia Europeana si autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor au publicat rezultatele…

- Colegiul Medicilor din Romania a anuntat, vineri, ca semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Sanatații. Cele doua institutii vor face schimb de informatii privind dreptul de practica al medicilor, avizele si autorizarile detinute de acestia, dar si atentionari primite in sistem despre ei. „Avand…

- Ministerul Sanatații a facut astazi precizari in acest sens, dupa ce in spațiul public au inceput sa circule informații alarmiste generate de implementarea mecanismului se serializare și verificare a medicamentelor. Dupa cum Sanatateabuzoiana.ro a relatat la finele saptamanii trecute, Romania are,…

- Noi norme privind elementele de siguranța pentru medicamentele eliberate pe baza de rețeta care sunt vandute in Uniunea Europeana (UE) se aplica de sambata. Farmaciile, inclusiv farmaciile online, și spitalele vor trebui sa verifice autenticitatea medicamentelor inainte de a le elibera pacienților,…

- ​Vânzarea medicamentelor, inclusiv online, va trebui sa respecte noi reguli, care intra în vigoare de sâmbata, 9 februarie 2019, în toata Uniunea Europeana, inclusiv în România. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- In Romania este, oficial, incepand de miercuri, epidemie de gripa, dupa ce s-au inregistrat trei saptamani epidemice consecutiv și 54 de decese din cauza bolii. Anunțul a fost facut miercuri dimineața de ministrul Sanatații, Sorina Pintea, intr-o conferința de presa. Ministerul Sanatații menține masurile…