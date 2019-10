Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si cantaretul american David Hasselhoff a dezvaluit ca este un mare admirator al masinilor Trabant, un model clasic de automobil fabricat in fosta Republica Democrata Germana (RDG), informeaza Agerpres. Starul american a spus ca și-ar dori sa aiba o astfel de mașina in curtea casei sale. Artistul…

- In Romania inca se vand masini cu daune majore, intrucat majoritatea cumparatorilor se limiteaza la verificarea kilometrajului, iar numarul mediu al daunelor per masina este mai mare de 3, potrivit unui studiu efectuat de platforma InspectorAuto.ro si transmis joi.

- Istoricul de daune al masinilor second-hand din Romania dezvaluie, in medie, mai mult de trei daune per autorurism. Ce trebuie sa verifice cumparatorii In Romania inca se vand masini cu daune majore, intrucat majoritatea cumparatorilor se limiteaza la verificarea kilometrajului. Astfel, potrivit unui…

- In Romania inca se vand masini cu daune majore, intrucat majoritatea cumparatorilor se limiteaza la verificarea kilometrajului, iar numarul mediu al daunelor per masina este mai mare de 3, potrivit unui studiu efectuat de platforma InspectorAuto.ro si transmis joi. Majoritatea cumparatorilor…

- In Romania inca se vand masini cu daune majore, intrucat majoritatea romanilor se limiteaza la verificarea kilometrajului si daca acesta se confirma nu trec mai departe la verificari tehnice sau de daunalitate. Din aceasta cauza, vanzarea unei masini...

- Autoritatile locale din Galati au anuntat ca anul acesta s-au ridicat deja de pe domeniul public mai multe masini decat tot anul trecut. Sunt vizate in mod special masinile in stare foarte proasta, care „zac” de mult timp in zonele publice din municipiu. Sunt sub observatie si masinile care nu sunt…

- In traficul sufocant din Romania, fiecare centimetru de spatiu liber pe strazi conteaza. Asa se face ca autoritatile incep sa ia masuri tot mai drastice pentru a scapa de masinile care incurca traficul.

- Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A., a finalizat lucrarile de modernizare si integrare in Sistemul de Management al Traficului Bucuresti (BTMS) pe una dintre cele mai importante artere din Bucuresti: Soseaua Colentina. Au fost efectuate lucrari la 13 intersectii…