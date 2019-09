"Sunt oameni care nu ma vor ierta niciodata pentru faptul ca l-am organizat (referendumul) sau pentru ca am esuat in a livra rezultatul pe care l-am urmarit, anume ramanerea intr-o Uniune Europeana reformata. Regret profund rezultatul si admit ca abordarea mea a esuat. Deciziile pe care le-am luat au contribuit la acest esec. Am esuat", a declarat el intr-un interviu pentru The Times.

"In fiecare zi ma gandesc la asta, la referendum si la faptul ca am pierdut, la consecintele si la lucrurile care ar fi putut fi facute altfel, si ma ingrijoreaza ceea ce va urma", a mai spus el.

Fostul…