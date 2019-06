Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Imagistica Musculoscheletala din Romania, cu sprijinul Societații de Radiologie și Imagistica din Romania, organizeaza in acest weekend The post Congresul Național al Societații de Imagistica Musculoscheletala appeared first on Renasterea banateana .

- "Am hotarat ca viitorul Coaliției sa fie asigurat pentru ca este nevoie de stabilitate politica, votul colegilor a fost covarșitor in favoarea acestei soluții. De altfel, nu credem ca exista o alternativa fiabila in acest moment, chiar daca exista voci care cer demisia Guvernului, aceleași persoane…

- Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European și Referendumul national au loc simultan, maine, intre orele 7 și 21. Atat pentru alegerile The post Cum se va desfașura dublul scrutin de maine appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Frasin (Suceava), in prezența premierului Viorica Dancila, ca CEC va deschide agenții in ... The post Romanii din strainatate vor putea transfera bani in Romania fara comision, anunța Teodorovici/ Video appeared first on Renasterea banateana…

- "Romania trebuie sa recurga in mod sistematic si eficient la evaluarea impactului normativ si la consultarea si implicarea partilor interesate in elaborarea si punerea in aplicare a reformelor. O evaluare cuprinzatoare a impactului taxei pe activele financiare ale bancilor este necesara pentru a…

- Comisia de Buget, finanțe și banci a Camerei Deputaților a emis un raport favorabil, cu amendamente, pe proiectul legislativ inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae care prevede ca Banca Naționala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, conform Mediafax.Citește…

- Nu departe de Timisoara, la doar 24 de kilometri, pe ruta DN6/E70, se afla una dintre cele mai cunoscute si pretuite crame din Romania. Renumite si ... The post Vestul turistic. Locul unde se face cel mai premiat vin din Banat appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul mondial și național pe piața de consultanța imobiliara, CBRE, a anunțat datele referitoare la evoluția pieței spațiilor comerciale in 2018. Anul trecut au fost livrate spații comerciale care insumeaza 115.000 metri patrați, cu 28% mai mult fața de anul 2017.