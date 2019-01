Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Marius Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR.

- Senatorul a spus ca in curand va aduce și probe in sensul susținerii afirmațiilor sale și a lansat o noua invitație catre guvernatorul Mugur Isarescu la comisia economica a Senatului. "Eu nu ma joc cu lucrurile astea. Toate lucrurile pe care le-am facut, de la legea darii in plata pana la legile…

- Senatorul liberal Cristian Chirtes a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca va solicita in luna februarie, in calitatea sa de membru in cadrul Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI,…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, ar fi trebuit sa raspunda intrebarilor Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului, dupa ce in presa au aparut informații conform carora opt banci au ținut intenționat Romania in subdezvoltare. Mugur Isarescu a trimis un mail,…

- Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a estimat, marți, ca exista șanse sa aiba in ianuarie primele concluzii privind investigația facuta pe piața carburanților, astfel incat sa inainteze și o propunere. Bogdan Chirițoiu a spus, marți, in cursul unei audieri la Comisia economica,…

- Comisia pentru aparare a Senatului il audiaza, la ora transmiterii acestei știri, pe ministrul Apararii, Gabriel Beniamin Leș, cu privire la incidentul dintre Rusia și Ucraina din Marea Azov, conform Mediafax.„Avem astazi (marți-n.r) in comisia pentru aparare invitat ministrul Apararii, Excelența…

- Senatorul PSD Titus Corlatean si-a anuntat demisia din functia de presedinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatii parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in locul lui fiind propusa de PSD senatoarea Gabriela...

- Comisia juridica a dat luni un nou raport de admitere propunerii legislative privind declasificarea unor documente, in forma care a trecut la Comisiile de aparare si de administratie, cu amendamentul propus de senatorul Traian Basescu. Citește și: SURSE - Tudorel Toader a revenit pe LISTA…