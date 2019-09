Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE a fost oficial mazilit de Tariceanu, motiv pentru care acesta lanseaza un atac furibund la adresa liderului partidului din care face parte, despre care spune ca a "predat ALDE lui Victor Ponta".

- ALDE se reuneste, marti, in sedinta de urgenta, dupa scandalul legat de nominalizarea lui Teodor Melescanu, pentru sefia Senatului, din partea PSD. In partid sunt nemultumiri legate de aceasta decizie acceptata de Melescanu, astfel ca se va discuta despre soarta acestuia, in partid. Pe de alta parte,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, candidat independent la prezidențiale, condamna mesajul pe care Tariceanu i l-a transmis Vioricai Dancila, spunand ca tupeul liderului ALDE este incomensurabil. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis miercuri seara Vioricai Dancila ca i-a oferit de mai…

- "Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun, nu de cearta pe cine candideaza la Prezidentiale! Oricine este ales Presedinte ( Iohannis, Dancila, Barna, Tariceanu, Firea sau Sorin Cimpeanu) nu poate sa faca nimic pentru viata oamenilor daca nu avem un Guvern mai bun! Romanii (chiar si cei…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, da de pamant cu premierul Viorica Dancila, chiar inainte de discuțiile privind susținerea unui candidat pentru alegerile prezidențiale. Ponta susține ca Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun.Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun / nu de…

- Scena politica a fost puternic conturbata de rezultatele de la alegerile pentru Parlamentul European. Echilibrul, mai exact macro-echilibrul politic a fost zdruncinat odata cu aparitia USR. Partidul pornit ca o initiativa civica la Bucuresti, dupa ce a obtinut rezultate spectaculoase in Capitala, si-a…

- Viorica Dancila a declarat ca urmeaza ca noii lideri ai PSD sa mearga in fiecare filiala PSD sa faca analiza alegerilor europarlamentare, unde partidul și-a injumatațit scorul electoral fața de alegerilor din 2016. Pana acum, analiza alegerilor la PSD se facea la sediul central al partidului și in…

- Victor Ciorbea, al carui mandat de avocat al poporului a expirat, a fost doar o marioneta a PSD-ALDE. Toate ordonantele guvernului, pornind de la celebra OUG 13, au ramas fara reactie din partea acestuia, desi era singurul care avea dreptul sa le atace la Curtea Constitutionala. Nici agresiunile institutiilor…