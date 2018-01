Daniel Baluta, primarul sectorului 4, explica de ce a crescut taxa de salubritate si a lovit puternic in PFA

Stiri pe aceeasi tema

- In doar a patra zi din 2018, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face deja al doilea sondaj pe Facebook. Daca in prima zi din noul an edilul ii intreba pe tinerii din oraș daca sunt de acord sa aiba o intalnire cu el, acum, Robu vrea sa știe parerea timișorenilor cu privire la redenumirea unei strazi…

- Pe 10 februarie, anul trecut, primarul sectorului 4, Daniel Baluta, anunta ca prin renuntarea la contractul cu REBU si colectarea gunoaielor de catre societatea locala ADPP, taxa lunara de salubrizare pentru persoanele fizice coboara de la 7,11 lei la 5,03 lei. Daniel Baluta: Incepand din 10 aprilie…

- „In jurul orei 15.30, in Piata Victoriei, in pastila centrala au aparut 25 de persoane care participa la activitatile de protest organizate in zona, insotiti de membrii unei formatii rock pretinzand ca filmeaza un videoclip. Jandarmii le-au adus la cunostinta tuturor persoanelor ca activitatea lor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- Mama unui elev din Arad a relatat pe Facebook cum și-a gasit copilul dupa ce a fost chemata la școala pentru ca acesta ar fi cazut. A fost nevoita sa-și duca baiețelul la Spitalul de Urgența. Laura Cucoranu povestește ca la inceputul acestei luni a fost anunțata de școala unde baiatul ei este elev ca…

- Intrarom, filiala romaneasca a Intracom Telecom, a primit premiul "Best Industry Manufacturing" in cadrul Galei Comunicatii Mobile organizate saptamana trecuta de catre publicatia "Comunicatii Mobile" in Bucuresti. Intrarom a fost premiata pentru investitia sa durabila si sustinuta in productia…

- Aproximativ 50 de persoane protesteaza in aceasta seara pe platoul din fata Prefecturii Constanta. Protestul, intitulat "Ei cu hotii noi cu toti" a fost mediatizat pe Facebook unde a fost publicata chemarea la proteste. "Chemam lumea din Romania, diaspora sa vina la Bucuresti, din toata tara Intreaga…

- Consilierul PSD Campia Turzii, Gabriel David, și-a exprimat o poziție critica fața de primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan, pe care l-a numit ”primarul Facebook”, acuzandu-l ca cheltuie banii aiurea. Read More...

- „Sunt foarte multe proiecte si sper ca, anul viitor, se vor vedea cu ochiul liber. Au fost multe proceduri incepute in anul 2017 si chiar in 2016. Noi, anul viitor, speram – e speranta mea si cred ca se va indeplini pana la sfarsitul anului – sa terminam de reabilitat toate blocurile din Sectorul…

- Auchan a preluat reteaua de magazine Ok Supermarket controlata de antreprenori locali, noteaza zf.ro. Sub acest brand erau deschise trei magazine in București, dar si in apropiere, potrivit datelor publice pe pagina de Facebook a companiei. Auchan a inceput deja remodelarea lor.…

- Ies la iveala detalii interesante despre protestatarul #Rezist, care l-a lovit, sambata trecuta, pe batranul de 71 de ani. In varsta de 43 de ani, Sandu Matei, zis "Sandy”, s-a nascut la București.Acesta s-a pensionat la doar 32 de ani, avand o vechime in campul muncii de cinci ani și jumatate.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, luni, o ședința de Consiliu General de urgența, privind implementarea biletului unic de transport in comun, in București. Ciprian Ciucu, consilier general al Capitalei, a declarat, pe pagina sa de Facebook, ca edilul-șef a convocat sedinta de…

- Precizarea vine dupa ce primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, la un post de televiziune, ca decizia de a organiza un targ de Craciun in Piata Victoriei a fost luata de PSD. „Am aflat cu surprindere ca in mediul on-line se vehiculeaza informatii potrivit carora Primaria Capitalei…

- Noi proteste fata de Guvern sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament.

- Jandarmeria Romana cauta persoanele care, in timpul protestelor care au avut loc duminica in Bucuresti, au lovit caii pe care jandarmii erau calare. Jandarmeria apeleaza chiar la protestatarii ce au participat la manifestatii pentru a-i identifica si trage la raspundere pe cei vinovati. “”Dar cu caii…

- Jandarmeria Romana face un apel la populație pentru identificarea persoanelor care au lovit caii in timpul mitingului organizat duminica seara in Capitala. „Dar cu caii ce-ați avut?”… „domnule, domnilor”… care ați ințeles sa va exprimați libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind…

- VEZI MAI JOS POSTAREA JANDARMERIEI "<<Dar cu caii ce-ati avut?>>…”domnule, domnilor”…care ati inteles sa va exprimati libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind argumente „luminoase” in ochii cailor, in incercarea “nobila” de a obtine o reactie violenta din…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Calarasi, pompierii militari au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un accident rutier petrecut pe DN 4, in comuna Frumusani, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului sase persoane au fost…

- "Iata cum un om simplu, insarcinat cu paza unei școli din București, intampina elevii in fiecare dimineața. A reușit sa insenineze ziua fiecarui elev, chiar daca afara ploua marunt. A reușit sa-mi insenineze și mie dimineața cu atitudinea lui. Bravo!", a scris Alexandru Sandulescu pe Facebook.…

- Negocierea salariilor in Romania se face de regula pe nivelul salarial net, insa in con­trac­tele de munca se mentioneaza salariul brut. „Vor fi zeci de mii de procese in instanta in cazul in care angajatorii nu majoreaza salariile brute. Angajatorul nici nu trebuie macar sa che­me la negocieri…

- Mihnea Nastase, fiul fostului premier, Adrian Nastase, s-a inscris de curand in PSD, in Organizatia de tineret a Sectorului 1 din Capitala. ”Cred ca e momentul sa ne uitam spre viitor in momentul asta si avand in vedere ca am participat la un congres unde deschidem viitorul TSD-ului”, a spus Mihnea…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a respins miercuri contestația formulata de echipa Astra Giurgiu dupa meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, din etapa a 14-a a Ligii I, astfel ca giurgiuvenii nu caștiga partida la ”masa verde”. ”Respinge excepția necompetenței materiale invocata…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a publicat pe o rețea de socializare un mesaj care pare a fi adresat celor care au protestat duminica seara, in București, dar și in alte mari orașe din țara. „Spiritele mediocre condamna de obicei tot ceea ce le depaseste intelegerea”, a postat Liviu Pop, pe Facebook.…

- Un avion care trebuia sa decoleze, marți, dinspre Bucuresti spre Aeroportul International Timisoara, s-a intors din drum in urma unor defectiuni tehnice, povestește Elena Udrea, pe pagina de socializare, potrivit sitipesurse.ro. „In curand probabil avioanele vor opri la mijlocul drumului pentru ca…

- Echipa Armatei isi continua cursa spre promovare cu o noua victorie clara in Liga 4 Bucuresti. De aceasta data, "ros-albastrii" s-au impus la scor de neprezentare, 3-0, pe terenul celor de la Progresul Spartac II, conform ziare.com.Golurile echipei pregatite de Ion Ion si Marius Lacatus au…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al judetului Cluj transmis, marti, activitatile in acest dosar sunt continuate de politisti, sub coordonarea unitatii de Parchet competente. „Cu privire la incendiul produs la data de 21 octombrie, in zona Pata Rat, informam ca in dosarul…

- Procurorii DIICOT spun ca angajata Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 ar fi sters din sistem amenzile primite de zeci de persoane din sectorul respectiv sau le-a trecut pe numele unor persoane decedate, contra unor sume de bani. "In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in…

- Vineri, presedintele PNL Ludovic Orban este asteptat in Teleorman in Politic / Presedintele PNL Ludovic Orban si-a anuntat vizita in organizatia din judet a PNL, astfel ca acesta se va intalni cu reprezentantii dreptei teleormanene vineri, 20 octombrie. De asemenea, potrivit presedintelui…

- "In intervalul orar specificat, autovehiculele vor fi oprite in zonele adiacente Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, pana la momentul reluarii traficului. Avand in vedere aspectele prezentate, va informam ca Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu tine permanent legatura…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, miercuri, ca lumea teatrului a devenit mai saraca, in urma decesului marii actrițe Olga Tudorache. "Lumea teatrului este, de azi, mult mai saraca. Ne-a parasit Olga Tudorache, nu doar o figura ilustra a scenei românești,…

- Actrița Olga Tudorache a murit , miercuri dimineața, la Spitalul Elias. Dupa anunțul dispariției marii actrițe, Carmen Tanase a publicat pe o rețea de socializare un mesaj de condoleanțe, in care a numit-o pe Olga Tudorache „Regina mama”. „Acum e linște, Regina mea mama! Va mulțumesc pentru tot!”,…

- Formatiunea Partidul Popular (OVP) este creditata cu 33% din preferintele de vot, potrivit sondajului realizat de Institutul OGM. Pe locul doi in preferintele electorale se claseaza Partidul Social-Democrat (SPO, centru-stanga), al cancelarului Christian Kern, cu 27%, urmat de formatiunea…

- Oficialul rus a reamintit presei ca Vladimir Putin l-a invitat pe presedintele francez sa viziteze Rusia in cadrul primei intrevederi a celor doi lideri de la inceputului verii. Potrivit lui Ushakov, Putin l-a invitat pe Macron in timpul unei conversatii telefonice ce a avut loc in luna…

- "Nu mai cred in iubire, in acele suflete pereche. Cred in iubire si intr-o relatie de respect, parteneriat, nu mai cred in amor ghebos. Am foarte multi oameni in viata mea, nici unul neaparat.Nu sunt facuta sa fiu maritata. M-am maritat de doua ori, de fiecare data cand am facut asta, a doua zi am…

- Conform Ministerului de Interne, atacatorul, Mansour al-Amri, un barbat de 28 de ani, a fost ucis in timp ce se indrepta cu un vehicul spre portile palatului si a deschis focul catre agentii de paza. Acesta era cetatean saudit. Ambasada SUA a emis o avertizare, sambata, pentru cetatenii…

- Simona Halep a reusit sa urce pe prima pozitie in clasamentul WTA dupa ce a invins-o in doua seturi pe Ostapenko - 6-2, 6-4 - in semifinale la Beijing. ”Tricolorii” au stat si ei cu sufletul la gura pentru Simona. Se aflau in avion, in drum spre Copenhaga, unde urmeaza sa joace cu Danemarca, duminica,…

- "Va propun o dezbatere publica privind rolul violentei in viata publica. Violenta fizica. Violenta verbala. Violenta simbolica. Violenta de idei. Si unii, si altii. Si Palada, si Gotiu. Si pesedistii, si anti-pesedistii. Si politicienii, si votantii. Si cei care merg la talk-showuri, si telespectatorii.…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate si propagarii se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale,…