- "Referitor la viitorul comisar european din partea Romaniei, am discutat despre faptul ca Transporturile, Energia sau Mediul reprezinta domeniile de interes pentru tara noastra, in ceea ce priveste portofoliul ce-i va fi alocat in Comisia Europeana. Am subliniat faptul ca Romania este o tara…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda a apreciat marți, dupa intalnirea premierului Viorica Dancila cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca semnele politice indica faptul ca propunerile avansate de Romania pentru funcția de comisar european, Dan Nica și Rovana Plumb, au picat…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, marti, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am avut astazi, la Bruxelles, o intalnire extrem de placuta și productiva cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut marti, la Bruxelles, o intrevedere cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul discutiilor fiind abordate aspecte legate de viitorul comisar european din partea Romaniei, dar si cu privire la prioritatile viitoarei CE si implementarea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, la Bruxelles, o intrevedere cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in continuarea dialogului pe care premierul roman și oficialul european l-au inițiat in cadrul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o la 29 iulie a.c..Prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…

- Viorica Dancila a discutat, luni, la telefon cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul roman a cerut un portofoliu „consistent” de comisar european.

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata la Antena 3 ca Romania trebuie sa lupte pentru a obtine un portofoliu important de comisar european, mentionand ca pentru tara noastra energia, transporturile, mediul ar insemna foarte mult. De asemenea, premierul a spus ca Romania nu a dus pana la final…