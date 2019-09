"Prin masurile pe care le-am luat, prin implicare, curaj si determinare veniturile tuturor romanilor au crescut. Cadrele medicale, angajatii din invatamant, cei din constructii, dar si din alte sectoare, au in prezent venituri mult mai consistente decat in anul 2016. Am majorat substantial si veniturile pensionarilor. Prin cresterea in mai multe etape a punctului de pensie, seniorii Romaniei au in prezent pensii care au crescut in medie cu 55% fata de decembrie 2016. Daca la finalul anului 2016 pensia medie era de 885 de lei, in prezent a ajuns la 1368 lei. Imi doresc sa continuam pe acest…