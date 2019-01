Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem ambitiosi, dar in acelasi timp, suntem realisti" Principalul obiectiv al presedintiei române a Consiliului Uniunii Europene este acela de a contribui la crearea unei Europe mai unite, mai coezive si mai aproape de cetateni, arata Guvernul României. Premierul Viorica…

- Declaratii ale premierului in deschiderea sedintei de guvern Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si întreaga sa echipa de comisari vin mâine la Bucuresti pentru a marca oficial începerea perioadei de sase luni în care România va detine presedintia Consiliului…

- Joseph Daul a scris ca ”Astazi Romania preia președinția rotativa a UE. Președintele Klaus Iohannis a fost un luptator neobosit pentru statul de drept și impotriva corupției inca de la inceputul mandatului sau. El va indeplini toate așteptarile in conducerea ro2019.eu. Ii doresc tot binele!”. …

- Premierul Viorica Dancila a spus vineri ca Guvernul a sesizat la Curtea Constitutionala pentru ca presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor ministri la Transporturi (Mircea Draghici) si Dezvoltare Regionala (Lia Olguta Vasilescu). "Romania este pregatita sa faca fata…

- Premierul Viorica Dancila a discutat joi la telefon cu prim-ministrul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, ocazie cu care sefa Guvernului de la Bucuresti a reafirmat angajamentul ferm pentru asigurarea de catre Romania a unei presedintii de succes la Consiliul UE. Potrivit unui comunicat…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri dimineata, la Palatul Victoria, pe presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. La finalul intalnirii in format extins, sefa Executivului de la Bucuresti si presedintele PE au sustinut declaratii de presa. Oficialul european a declarat ca, in opinia…

- Premierul Viorica Dancila a criticat dur joi, in ședința de Guvern, votul din Parlamentul European.„Consider rezoluția Parlamentului European expresia unor interese electorale ale unor grupurilor politice europene, in condițiile in care sunt multe puncte. Votul nu a fost despre Romania sau…

- Comisarul european Gunther Oettinger a declarat, marti, ca statul de drept reprezinta o valoare importanta a Uniunii Europene, aratand ca se asteapta ca Romania sa aiba o presedintie de succes la Consiliul UE. "In general, statul de drept este o valoare importanta a Uniunii Europene. Asadar,…