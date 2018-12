Dancila se lauda iar cu performantele economiei romanesti. Cifrele si institutiile europene o contrazic

Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca performeaza in continuare, in trimestrul III al acestui an cresterea economica fiind cu 1,9% mai mare fata de trimestrul II al anului 2018, a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei de Guvern. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de…

- Romania a avut, in trimestrul III, a doua cea mai mare creștere economica din UE, de 1,9%, dupa Malta (3,6%), in comparație cu trimestrul II al anului, arata datele Eurostat.Creșterea medie a PIB in UE28 a fost de 0,3% in trimestrul III fața de trimestrul precedent, iar in zona euro de 0,2%.…

- Companii Productia industriala incetineste si pune sub semnul intrebarii cresterea economica. Miercuri vom afla cum am stat in T3/2018 Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Iulian Anghel astazi, 00:07 0 Potrivit datelor publicate ieri de INS, productia industriala a fost, la noua…

- Cererea interna, sprijinita de majorarea salariilor si reducerea somajului, ramane un factor solid al cresterii in randul economiilor europene. Totusi, acestea se confrunta cu tensiunile comerciale globale, cu cererea externa mai slaba si cu preturile mai ridicate la energie, se arata intr-un raport…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- Comparativ cu anul 2015, Produsul intern brut (PIB) in anul 2016 a fost, in termeni reali, mai mare cu 4,8%, pana la 765,13 miliarde de lei, la preturi curente, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”, publicat…

- Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, in raportul publicat marti, FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1…