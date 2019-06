Dăncilă REVINE deși spunea că renunță: ”dublu standard” Referindu-se la legea pensiilor, Viorica Dancila a folosit, din nou, astazi, formula de dublu standard. Viorica Dancila a acuzat ca opoziția iși declara grija pentru pensionari, dar astazi a votat impotriva legii pensiilor, iar acest dublu standard nu este unul care sa fie acceptat de pensionari. "Acest lucru arata modul in care opozitia abordeaza legea pensiilor: una declara, acuza Guvernul de nivelul de trai, arata grija pe care o au pentru pensionari, dar astazi au votat impotriva legii pensiilor. Acest dublu standard nu cred ca e unul care sa fie acceptat de pensionari. Vom… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

