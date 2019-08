Premierul si liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat miercuri, la Falticeni, ca formatiunea sa, care a urcat in sondaje si are ''o incredere atat de mare'' din partea oamenilor, trebuie sa aiba candidat propriu, ea adaugand ca s-ar bucura foarte mult daca ar exista si sustinerea ALDE in acest sens. ''Este firesc ca Partidul Social Democrat sa aiba candidat la alegerile prezidentiale. Nu pot sa vorbesc in numele ALDE, dar eu stiu ca PSD trebuie sa aiba candidat la prezidentiale, pentru ca este un partid, a fost un partid de 23%, acum s-a urcat in sondaje, este un partid…