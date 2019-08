Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost desemnata de Comitetul Executiv National al partidului drept candidat la alegerile prezidentiale, au precizat pentru AGERPRES surse social-democrate. Anterior, Biroul Permanent National al PSD a ales-o pe Viorica Dancila, cu majoritate de voturi,…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Cu siguranta voi avea o discutie, atat cu domnul Tariceanu, cat si cu domnul Victor Ponta, cred ca dialogul este foarte important. Imi doresc o coalitie a celor trei partide pentru a sustine candidatul pentru prezidentiale, imi doresc alaturi de noi sa vina si sindicate,…

- FURTUNA IN PSD… Se apropie alegerile prezidentiale si creste tensiunea in cel mai mare partid politic din Romania. Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca fiecare organizatie din tara va avea de obtinut un scor la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie fixat, in caz contrar,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca va pleca din fruntea partidului, daca PSD nu va intra in turul doi, la alegerile prezidentiale. "Da, se impune demisia mea, daca PSD nu intra in turul doi", a spus premierul, intrebata daca isi asuma un…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat, sambata, ca persoana care se va pozitiona bine in sondajele de opinie, dar va avea si sustinerea partidului, va candida la alegerile prezidentiale. Ea a spus, din nou, ca va candida la prezidentiale, daca partidul ii va cere acest lucru. "Candidatul…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat vineri seara, la Tulcea, ca va cere demisia tuturor presedintilor organizatiilor care nu-si vor indeplini obiectivele asumate la alegerile...

- Presedintele AEP Constantin-Florin Mituletu Buica a declarat, marti, pentru Mediafax, ca a avut o discutie cu premierul Viorica Dancila, iar alegerile prezidentiale urmeaza sa se desfasorare pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin, si pe 24 noiembrie, al doilea tur. Astfel, campania electorala va debuta…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, relateaza Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…