Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca inca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis pentru a il informa despre noile propuneri la ministere. ”Nu am vorbit inca cu dl. presedinte, pentru ca am chemat toti cei care au fost propusi sa-si depuna toate documentele. In momentul in care voi vorbi…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca inca nu a vorbit cu președintele Klaus Iohannis pentru a il informa despre noile propuneri la ministere, afirmand ca le-a cerut celor propuși sa-și depuna toate documentele, iar discuția va avea loc ulterior.”Nu am vorbit inca cu dl. președinte,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Ploiești, ca a incercat sa vorbeasca cu președintele Klaus Iohannis in legatura cu motivarea respingerii miniștrilor, insa nu a reușit, pentru ca șeful statului nu a fost disponibil. „A lansat cartea pe scarile vopsite”, a spus primul ministru.Intrebata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca presedintele Klaus Iohannis vorbeste de parca am avea un tribunal la Bruxelles care sa ne judece si a sustinut ca presedintele „trebuie sa dea dovada de demnitate la nivel european”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea anunta ca partidul nu mai ia in calcul o restructurare a Guvernului, in Parlament, pentru ca premierul Viorica Dancila nu si-a schimbat decizia in privinta remanierii si mai sunt doar doua saptamani pana la alegerile europarlamentare din 26 mai. Dragnea a spus, la Parlament,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca in cursul acestei zile va trimite noile propuneri de miniștri la Cotroceni și il va suna pe președintele Klaus Iohannis.”Voi trimite toate documentele la Parlament. Eu intotdeauna merg pe buna credința și pe faptul ca domnul președinte va da dovada de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, intrebata daca va participa la consultarile de la Cotroceni pe tema referendumului pe justiție, ca personal nu crede ca o discuție cu șeful statului ar aduce mare plus pentru ea, avand in vedere atacurile lui Klaus Iohannis la adresa Guvernului.„Eu…

- Premierul Viorica Dancila lanseaza un atac direct la adresa lui Klaus Iohannis. Aceasta susține ca președintele este interesat doar de campania electorala. Teacția sa a venit dupa ce Iohannis a atacat PSD, precizand ca, dincolo de aspectele de constitutionalitate, bugetul ramane bazat pe cifre false,…