- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca vineri au fost alocate fonduri europene pentru podul de la Braila si pentru extinderea retelei de apa Cluj-Salaj, prin Programul Operational Infrastructura Mare. Ministrul Fondurilor Europene a completat ca ajutorul Comisiei Europene este unul semnificativ. Premierul…

- Marius Pirvu a fost eliberat din aceasta funcție. Premierul Viorica Dancila l-a eliberat, joi, pe Marius Pirvu din funcția de președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) și l-a numit pe Horia-Miron Constantinescu, ce a deținut poziția de șef al Comisariatului…

- Asociatia precizeaza ca s-a adresat oficialilor din domeniul sanatatii animale de la Comisia Europeana si a solicitat analiza situatiei fermelor comerciale de crestere a porcilor si adoptarea de masuri de relaxare a interdictiilor de miscare a porcilor si carnii de porc, aplicate in mod excesiv in…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca micuța Sorina este consiliata de un consilier de la Asistența Sociala, iar pe parte guvernamentala se fac toate demersurile pentru a se ajunge la o concluzie in acest caz.”Am primit de la Ministerul Muncii și de la MAI rapoarte privitoare la modul in…

- Vechimea medie a parcului de autoturisme din Romania, in 2018, s-a situat la 15,4 ani, peste media Uniunii Europene (UE), de 11 ani, se arata intr-o analiza de specialitate publicata, joi, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Potrivit sursei citate, in ansamblu, recentele…

- Garda de Coasta a participat la Operatiunea Comuna "Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea - MMO Black Sea 2019" In perioada 07 mai - 15 iunie 2019, Politia de Frontiera Romana, prin Garda de Coasta, a participat la operatiunea maritima "Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea - MMO…

- Maramureseanul Remus Borza a fost eliberat din functia de consilier onorific pe probleme economice al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului publicata luni in Monitorul Oficial. Premierul Viorica Dancila a luat decizia demiterii lui Remus Borza in urma declaratiilor facute sambata de acesta…

- Mai multe masuri economice incluse in ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114 vor avea, probabil, efecte negative asupra dezvoltarii economice a Romaniei, a declarat vineri seful misiunii FMI pentru Romania,...