Dăncilă, la concertul de încheiere a mandatului Preşedinţiei României la Consiliul UE: Am făcut dovada maturităţii României europene "Astazi, la aproape doua saptamani de la incheierea formala a mandatului nostru, putem spune cu mandrie ca avem toate motivele sa sarbatorim: am obtinut ce ne-am propus, am dovedit eficienta, performanta, echilibru si am oferit una dintre cele mai apreciate presedintii la nivel european. Am demonstrat ca Romania a abordat acest mandat, inainte de orice, ca pe o misiune in slujba cetatenilor europeni. Am construit toate actiunile noastre in jurul conceptului de coeziune. Am lucrat in acest spirit si am reusit sa obtinem rezultate importante, calitativ si cantitativ, pentru cetatenii europeni… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

