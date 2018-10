Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu afirma ca "nu trebuie sa se amestece cineva in treburile interne ale unei tari" atunci cand alesii cetatenilor au votat niste legi ale Justitiei considerate de CCR ca fiind constitutionale, scrie Agerpres. El s-a referit la dezbaterea de marti din Comisia pentru libertati…

- Parlamentarul liberal Alina Gorghiu solicita PSD și ALDE adoptarea unei ordonanțe de urgența pentru amanarea intrarii in vigoare a legilor justiției, cererea venit in contextul discuțiilor referitoare la situația Romaniei ce urmeaza a avea loc in Parlamentul European."Astazi va avea loc in…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European va discuta luni situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei, urmand ca la sedinta sa participe si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans. In sesiunea plenara de miercuri, unde se va discuta…

- Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European (PE) a programat pentru luni seara la Strasbourg o reuniune extraordinara, in cadrul careia membrii acestei comisii vor avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind 'situatia din Romania,…

- Presedintele Klaus Iohannis critica in termeni duri legile justitie si Coalitia PSD-ALDE, dupa opinia emisa de Comisia de la Venetia. Presedintele cere rediscutarea in Parlament a legilor.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania este intr-o situatie delicata numai si numai din…

- Judecatoarea Dana Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, analizeaza opinia preliminara a Comisiei de la Venetia pe tema legilor justitiei. Aceasta afirma ca este nevoie de un dialog intre autoritatile din Romania si Comisia de la Venetia, pentru corectarea unor "erori…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat vineri ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia cu privire la cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei confirma ceea ce a spus USR in Parlament, si anume ca legile Justitiei modificate de PSD-ALDE stirbesc independenta acesteia si reprezinta…