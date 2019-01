Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a venit, miercuri, la sedinta de Guvern de la Palatul Victoria, insotita de un aghiotant al Serviciului de Protectie si Paza. Sefa Executivului anuntase, anul trecut, la preluarea mandatului de premier, ca nu doreste sa aiba protectie din partea Serviciului. Este prima data…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, intr-o discuție informala cu jurnaliștii, la Palatul Victoria, ca și-ar dori sa poarte vineri o discuție cu președintele Klaus Iohannis pe tema situației de la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor. Dancila a spus ca și-ar dori ca discuția sa aiba…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca proiectul de OUG privind masurile fiscal-bugetare va fi adoptat in sedinta extraordinara de Guvern care a inceput, vineri seara, la Palatul Victoria. Presedintele Klaus Iohannis nu este prezent la sedinta Executivului. AGERPRES/(AS - autor: George…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei Tudorel Toader au discutat cu liderii USR. Intalnirea a avut loc la Palatul Victoria si a fost solicitata de liderul USR Dan Barna, pentru o discutie pe tema ordonantei de urgenta pentru codurile penale, mai ales acum cand ne

- Premierul Viorica Dancila discuta la Guvern cu liderii USR pe tema ordonantei de urgenta privind modificarea codurilor penale, potrivit unor surse politice. Tudorel Toader a fost si el chemat la intalnire.

- Ministerul Muncii anunța, marți seara, dupa discuția cu sindicatele, reintroducerea salariului minim brut garantat in plata diferențiat in funcție de nivelul de studii sau de vechimea in munca, de 2.350 de lei brut, singura divergența fiind legata de data la care se va aplica masura.Premierul…