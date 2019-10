Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti seara, ca Dan Nica este propunerea pentru functia de comisar european pe Transporturi, iar Gabriela Ciot a fost propusa, in cazul in care Romaniei i se va cere o femeie. Viorica Dancila a anuntat, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca a avut o discuție…

- Premierul Viorica Dancila, lider al PSD, a declarat marti ca va face o noua propunere de comisar european dupa ce va avea mai intai o discutie cu Ursula von der Leyen, presedintele propus al Comisiei Europene. ...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Premierul Viorica Dancila spune ca a discutat, in intalnirea avuta la Bruxelles cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre faptul ca Transporturile, Energia sau Mediul reprezinta domeniile de interes pentru tara noastra

- Premierul Viorica Dancila a discutat, marti, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am avut astazi, la Bruxelles, o intalnire extrem de placuta și productiva cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, marți de la ora 11.00, la Bruxelles, cu viitorul președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am vorbit saptamana trecuta (cu șeful statului – n.r.) despre comisarul european.…

- Discutiile vor viza portofoliul de comisar european care ar urma sa revina Romaniei, precum si nominalizarile facute de Bucuresti. Intrebata duminica seara, la Antena 3, cand a vorbit ultima oara cu presedintele Klaus Iohannis, premierul a raspuns: „Am vorbit saptamana trecuta despre comisarul european.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…