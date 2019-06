Stiri pe aceeasi tema

- "Ca in mijlocul oceanului, care nu e liniștit, cu multe furtuni. O viața in care in fiecare zi iți poate aduce un lucru nou, iar tu trebuie sa știi sa raspunzi acestei provocari. Era o alta abordare in care principala arma era negocierea. Puteai sa discuți cu colegi din alte grupuri politice cand…

- Rovana Plumb a anuntat, luni, la sediul partidului, ca Organizatia de Femei o va sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedinte al PSD. daca va decide sa candideze la Congresul din 29 iunie. O apropiata a lui Liviu Dragnea, Rovana Plumb a fost intrebata daca il va vizita pe fostul lider in…

- Mircea Draghici, unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea, a demisionat din funcția de trezorier al PSD, a anunțat președintele executiv al partidului, Viorica Dancila.Mihai Fifor, fost ministru al Apararii tras pe linie moarta de Dragnea, revine în funcția de purtator…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat, marti seara, ca nu a vrut sa dea ordonante de urgenta pe Justitie pentru ca nu a considerat ca este corect. "Vreau sa nu mai discutam despre Justitie. Nu am avut nicio discutie astazi legata de Justitie (...) Nu am vrut sa dau ordonante…

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…

- Dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD are doua opțiuni, una fiind cooptarea intr-un guvern de uniune naționala condus de liberalul Rareș Bogdan, a afirmat luni analistul politic Ion Cristoiu la emisiunea Marius Tuca Show, susținand ca PSD s-a degradat și risca sa aiba soarta PNȚCD, potrivit mediafax.Ion…

- Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, va prelua sefia partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Dancila este decisa sa candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru functia de presedinte, sustin surse politice pentru Adevarul.…

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…