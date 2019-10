Dăncilă, despre banii acordați spitalelor Aflata in vizita la Spitalul municipal din localitatea brasoveana Sacele, caruia, recent, printr-o Hotarare de Guvern, i-a fost alocata suma de 5 milioane de lei din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului, Viorica Dancila a subliniat ca s-au acordat bani 'indiferent de culoarea politica pentru toate spitalele'. 'Am acordat sume substantiale pentru toate spitalele judetene, pentru multe spitale, pentru ca ne-am dat seama ca degeaba avem un personal calificat daca nu avem aparatura medicala performanta, astfel incat cetatenii sa fie tratati asa cum trebuie. (...) Am dat bani… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a acordat sume substantiale pentru toate spitalele, indiferent de culoarea politica a administratiei locale, a declarat vineri, la Sacele, premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca "toate spitalele judetene au primit aparatura performanta". Aflata in vizita la Spitalul municipal din localitatea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, în contextul în care a fost respinsa citirea moțiunii în plenul reunit de miercuri și pe baza calculelor celor din ALDE, vor fi peste 240 de voturi pentru caderea Guvernului, relateaza Mediafax. „Da, e o dovada simpla, tangibila, concreta…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dancila, le-a solicitat luni tuturor europarlamentarilor romani sa sustina candidatura Rovanei Plumb pentru o functie de comisar european.Dancila a afirmat, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv…

- "Exista o politica de denigrare a Guvernului pentru ca atunci cand nu ai proiecte, nu ai argumente, vii si critici, vii si jignesti. Dar ce ajuta Romania si ce ii ajuta pe romani toate jignirile acestea, toata aceasta lipsa de respect pentru institutii ale statului? De ce vor unii sa slabeasca institutiile…

- Iohannis a anunțat, miercuri, ca respinge integral remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. De la tribuna Administrației Prezidențiale, președintele in funcție, inscris in cursa pentru un nou mandat, ultimul posibil,…

- Cuantumul amenzilor aplicate de inspectorii sanitari in unitatile sanitare pentru nerespectarea standardelor si criteriilor care au caracter obligatoriu in domeniul sanatatii va fi dublat printr-o hotarare care va fi aprobata in sedinta de marti a Guvernului, a anuntat premierul Viorica Dancila. ‘Ultimele…

- Institutul Național de Medicina Legala a anunțat zilele trecute ca va relua testele ADN in cazul celor doua fete ucise de Gheorghe Dinca la Caracal. In direct la Romania TV, jurnalistul Val Valcu a vorbit despre modul in care se fac aceste teste, dar și despre proba ADN pe care anchetatorii au facut-o…

- Viorica Dancila a anunțat, miercuri seara, la sediul Guvernului, ca Romania declara razboi impotriva criminalitații, dupa crimele de la Caracal. Ea le cere partidelor politice sa ii fie alaturi.”Revolta oamenilor este justificata, dar romanii nu trebuie sa se teama. Ma voi implica personal…