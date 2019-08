Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca UDMR asteapta sa fie depusa motiunea de cenzura anuntata de PNL, iar Uniunea se va comporta la fel ca la motiunea precedenta, pe care a votat-o.

- Premierul Viorica Dancila nu se razgândește și spune ca nu o susține pe Laura Codruța Kovesi la șefia parchetului European pentru ca asupra ei „planeaza mai multe suspiciuni”, iar daca una dintre acuzațiile care i se aduc fostei șefe a DNA se va adeveri „nu vom plati pe persoana…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat, luni, ca a luat decizia de remaniere a ministrilor de Interne si Externe "nu pentru ca asa vrea presedintele Iohannis", ci pentru ca asa crede ca Guvernul "va avea mai multa credibilitate, mai multa incredere". "Am vazut in spatiul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sâmbata, la Calarasi, ca s-a facut evaluarea a opt ministri, iar luni, la Comitetul Executiv National al PSD, se va decide remanierea guvernamentala. "S-a lucrat la evaluarea ministrilor în aceasta saptamâna. Nu am terminat aceasta…

- „Va pot spune despre doamna premier ca politician cu experienta, atat in politica interna, cat si in politica internationala. Conduce astazi Guvernul cu rezultate foarte bune, conduce cel mai mare partid din Romania si, daca sondajele vor fi in favoarea sa, cred ca este pregatita sa isi asume o candidatura.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca nu este necesar ca Guvernul sa-si reduca participatia detinuta la Renault si vrea o intarire a aliantei producatorului auto francez cu grupul nipon Nissan, transmite Reuters.

- Romania isi poate pastra moneda nationala daca are institutii puternice si independente din punct de vedere al controlului politic, sustine Paul Smith, CFA, presedinte si CEO al CFA Institute. "Pentru ţări mici poţi avea monede independente, dar ai nevoie de instituţii puternice,…