Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a sustinut miercuri ca CCR a dat dreptate Guvernului prin ultimele decizii si i-a cerut sefului statului sa numeasca ministri interimari imediat si sa motiveze in scris respingerile facute.



"CCR da dreptate Guvernului, presedintele a incalcat flagrant Constitutia. Ii cer presedintelui sa numeasca ministri interimari imediat, nu de indata, pentru ca am vazut cu totii ce inseamna asta la Klaus Iohannis. Ii cer, de asemenea, asa cum a decis Curtea, sa motiveze in scris respingerile facute, asa cum era normal inca de la inceput. Sa ia o scurta…