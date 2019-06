Dăncilă, anunț despre candidatura la alegerile prezidențiale! Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu. "Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez decat in dreptul liderilor partidelor politice. Nu m-am gandit la acest lucru. Eu sper sa avem un candidat din randurile PSD si - de ce nu?- un candidat comun care sa aiba sansa si sa castigam alegerile prezidentiale. In sondaje am introdus si aceasta posibilitate. Am introdus numele celor care si-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

