- Premierul Viorica Dancila a avut luni, la Zagreb, o intrevedere cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic, in cadrul careia a afirmat ca in perioada in care va detine Presedintia Consiliului UE, Romania conteaza pe sprijinul tuturor statelor membre, precum Croatia, pentru ca acest…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis, luni, presedintelui Klaus Iohannis sa participe la toate sedintele de guvern din luna decembrie pentru a preveni adoptarea unei eventuale ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea. "Chiar daca doamna Dancila a declarat la Cotroceni ca nu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmația lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca știe de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.„Nu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca a ratat întâlnirea de luni cu presedintele CE, Jean Claude Juncker, pentru ca au fost folosite institutiile statului în jocuri politice. ”Din pacate nu pot sa nu remarc faptul ca si aceasta reuniune…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, la Aeroportul Baneasa, cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, inainte de plecarea acestuia din Romania. UPDATE 13:11 Viorica Dancila s-a intalnit cu Juncker, la plecare Viorica Dancila l-a asteptat pe Jean Claude Juncker la aeroport si l-a intampinat…

