Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, susține ca jurnaliștii de la Rise Project au obținut intreg dosarul sau de rambursari la proiectele pe fonduri europene chiar de la Guvern. Barna considera ca dosarul le-a fost trimis jurnaliștilor, dar ca inca nu știe cine le-a sugerat ancheta.Citește și: Selecționerul…

- USR a publicat miercuri seara pe pagina Facebook a partidului dialogul lui Dan Barna cu colegii de partid, dupa ce fragmente din aceasta inregistrare au fost publicate de Rise Project. In inregistrarea video Barna le explica colegilor cum s-a desfașurat ancheta Rise Project și susține ca nu…

- Partidul National Liberal (PNL) si candidatul Klaus Iohannis, Alianta USR - PLUS si Dan Barna, urmati de Viorica Dancila, candidata PSD, ocupa primele locuri in clasamentul banilor cheltuiti pentru reclame pe Facebook pana la inceputul oficial al...

- Rudy Giuliani l-a angajat pe prietenul sau Jon Sale, fost procuror in dosarul Watergate, ca reprezentant legal in ancheta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA privind suspendarea presedintelui Donald Trump,...

- USR considera ca motiunea de cenzura sa fie depusa cat mai curand, saptamana viitoare, fara sa se tina seama de strangerea semnaturilor necesare trecerii acesteia in Parlament, a declarat, miercuri,...

- Polițiștii din Dambovița au declanșat o ancheta dupa ce un barbat din localitatea Poiana ar fi reclamat, joi, ca persoane necunoscute au intrat in casa lui și au furat 60.000 de lei, iar apoi au dat foc locuinței, transmite MEDIAFAX.Citește și: Tudorel Toader RUPE TACEREA și trece la ACUZAȚII…

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata si fapta de neglijenta in serviciu in preluarea si gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian…