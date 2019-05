Stiri pe aceeasi tema

- 'Este primul miting electoral al Aliantei USR PLUS. Nu e putin lucru. E inceputul unui drum grozav pe care il vom face impreuna. (...) Imaginati-va la anul, 2020, final de an, Alianta USR PLUS va da primul ministru al Romaniei competent si onest. Probabil cel mai competent si onest pe care l-a avut…

- Opozitia nu este de acord cu nominalizarea lui Eugen Nicolicea, la Ministerul Justitiei si il sfatuieste pe presedintele Klaus Iohannis sa nu semneze decretele de numire in functie pentru cele trei nominalizari, in Guvernul Dancila. Liderii Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui…

- Liderii Aliantei 2020 USR PLUS, Dacian Ciolos, si Dan Barna, se afla marti, 16 aprilie, in Baia Mare. In cadrul unei conferinte de presa sustinuta in jurul amiezii, presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca alianta propune oameni competenti si oameni cinstiti. “E o mare bucurie pentru noi sa fim astazi…

- Alianta USR-PLUS considera ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa participe la sedinta de guvern care are pe ordinea de zi ordonantele privind Codurile penale, pentru a bloca adoptarea lor, a declarat, joi, presedintele USR, Dan Barna. El a anuntat ca i-a transmis premierului Viorica Dancila…

- Dacian Ciolos, presedintele PLUS, care deschide lista aliantei pentru europarlamentare, a declarat ca ''astazi se face un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali'' si se propune romanilor o adevarata alternativa politica. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania…

- USR PLUS ”vrea sa reconstruiasca Romania dupa valori si principii europene” Foto: Agerpres. Alianta 2020 USR PLUS vrea sa reconstruiasca România dupa valori si principii europene, a declarat astazi la Sibiu presedintele PLUS, Dacian Ciolos. El a participat alaturi de liderul USR, Dan…

- Liderii Aliantei 2020 USR-PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, au anuntat, vineri, ca s-au inscris la editia din acest a Maratonului International Sibiu, din 1 iunie, considerat cel mai mare eveniment filantropic de alergare din Romania, pentru a sustine doua din cele 40 de proiecte propuse de sibieni.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sâmbata, la Arad, ca decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie de a permite Aliantei 2020 sa participe la alegeri "este o victorie a democratiei", în timp ce "decizia superficiala" a BEC " risca sa ne duca în…