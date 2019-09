Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania a votat, duminica, in cadrul Congresului de la Timisoara, modificarea statutului pentru a limita cumulul de functii alese in interiorul partidului la maximum doua si a pentru a introduce o serie de incompatibilitati. Ca urmare a acestor modificari vor fi membri ai USR care…

- Dan Barna va fi validat în funcția de președinte al USR într-un congres al partidului care va avea loc la Timișoara, pe 14 și 15 septembrie, potrivit Mediafax. Tot atunci se vor valida și membrii Biroului Național și Comisiilor Naționale de Arbitraj și Cenzori. „În zilele…

- Mai mulți timișoreni care se aflau in Piața Libertații, situata in centrul orașului, au fost „gazați” de doi angajați ai firmei de dezinsecție care au inceput sa stropeasca cu substanțe pentru combaterea insectelor fara a-i avertiza, lasand in urma lor o ceața densa.Incidentul a avut loc in…

- Dupa ce postarea unei timișorence pe Facebook, in care femeia surrpinde momentul in care mai mulți oameni sunt stropiți cu insecticid in Piața Libertații, a devenit virala, avem o reacție din partea primariei. The post Reacția primariei Timișoara dupa ce mai mulți oameni au fost stropiți cu insecticid:…

- Scene incredibile au fost surprinse și postate pe Internet de o femeie din Timișoara. Aceasta a observat cum, în Piața Libertații din oraș, angajați ai unei firme de dezinsecție îndreapta suflantele spre trecatorii aflați în zona.

- Ecaterina Andronescu, candidat la functia de presedinte al PSD, a declarat, sambata, ca a votat pentru o conducere a partidului care sa se intoarca cu fata la oameni. "Am votat pentru o conducere a PSD care sa se intoarca cu fata la oameni, sa isi asume responsabilitatea din alegeri si sa-si incheie…

- Pasagerii a doua trenuri plecate duminica din Timișoara cu direcția Mangalia sunt și acum pe drum, pentru ca garniturile au fost deviate din cauza inundațiilor, anunța Digi24..Un tren a plecat duminica, la 17:30, și celalalt la 19:30. Citește și: Scandal uriaș! Apare numele fratelui…

- Muzeul Judetean Satu Mare – Sectia de Arta, va invita sa participati la un eveniment deosebit : expozitia comemorativa “ION D. ION 75 – De la fresca la sevalet” Ion D. Ion s-a nascut pe 28 iunie 1944, in localitatea Poiana, judetul Dambovita si a trecut in eternitate la 30 ianuarie 2014. La Bucuresti…