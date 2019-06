Stiri pe aceeasi tema

- 'Mai ridicol decat sa spui ca 'stiti, alegerile pe care noi le-am organizat cu ordinele noastre, cu manutele noastre, stiti, alegerile acelea, vrem sa facem o comisie sa vedem daca nu cumva ne-am autofurat caciula'. Pare un banc din zona marfii Bula - Pacala. Probabil PSD, fiind obisnuiti ani de…

- Liderul USR Dan Barna a declarat ca alianța USR-PLUS iși propune sa caștige alegerile prezidențiale din toamna, in condițiile in care candidatul ar urma sa fie desemnat in saptamanile viitoare, sugerand ca schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni s-ar inscrie intr-un trend european de reconstrucție…

- Liderul USR, Dan Barna, a cerut, vineri, premierului Viorica Dancila sa publice de urgența raportul Greco, desființarea imediata a Secției Speciale și luarea masurilor necesare ”pentru reistaurarea statului de drept din Romania”.”Cerem Guvernului publicarea de urgența a ultimului raport GRECO…

- Odata trecut testul europarlamentarelor, despartindu-se destul de clar invingatorii de invinsi, opozitia a considerat ca trebuie sa bata fierul cat e cald si a incercat sa mai obtina inca o victorie. Parlamentul functionand dupa alte reguli decat alegerile, motiunea de cenzura nu a trecut. PSD si ALDE…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca PSD a pierdut alegerile din cauza actiunilor lui Liviu Dragnea, ca partidul nu trebuie sa cedeze guvernarea pana la alegerile parlamentare din 2020 si ca PSD arata „mai frumos” fara Dragnea, scrie news.ro. Intrebat daca intentioneaza sa candideze…

- Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila si mai multi ministri au anuntat prezenta la Iasi sambata, 20 aprilie, pentru alegerile interne ale filialei PSD Iasi. Actiunea politica vizeaza confirmarea in functie a actualului sef interimar, Maricel Popa, singurul candidat pentru ocuparea postului.

- Liderul USR Dan Barna a transmis, luni, ca decizia mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim incalca Legea fundamentala, iar decizia nu aparține premierului Viorica Dancila sau președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea, scrie Mediafax.Citește și: GAFA a jandarmilor la bataia…