Dan Barna: Alianta USR PLUS se angajeaza sa nu taie salariile si pensiile romanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a transmis premierului Viorica Dancila, ca raspuns la propunerea de a semna Pactul national pentru bunastarea romanilor, ca Alianta USR PLUS se angajeaza sa nu taie pensiile si salariile si sa aduca bunastare romanilor, dar va lua in considerare semnarea unui astfel de…

- Președintele USR, Dan Barna, a spus ca USR ar semna pactul cu PSD ”pentru bunastarea romanilor”, doar daca Viorica Dancila demisioneaza din funcția de prim-ministru, iar PSD semneaza un pact politic pentru...

- Liderul PLUS Dacian Ciolos precizeaza ca, daca va ajunge la guvernare, partidul sau nu va taia pensiile si salariile, calificand pactul pentru “bunastarea” romanilor propus de Viorica Dancila drept strategie ieftina de campanie, inventata de Ion Iliescu. El considera ca oamenii trebuie sa stie ca…

- Președintele USR, Dan Barna, a spus ca USR ar semna pactul cu PSD ”pentru bunastarea romanilor”, doar daca Viorica Dancila demisioneaza din funcția de prim-ministru, iar PSD semneaza un pact politic pentru organizarea alegerilor anticipate.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat ca propune partidelor parlamentare sa semneze un ”pact pentru bunastarea romanilor”, prin care semnatarii sa se angajeze ca nu vor promova masuri de reducere a pensiilor și salariilor și nici nu de amanare a majorarilor viitoare prevazute de actuala guvernare.…

- Dupa ce joi a dezgropat tema predilecta de campanie a PSD din ultimii ani - dreapta taie salariile și pensiile - Viorica Dancila insista. Premierul propune, pe Facebook, partidelor sa semneze un pact prin care sa se angajeze ca nu vor taia aceste venituri. „Vreau ca oamenii sa primeasca…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj de opinie, in care președintele Klaus Iohannis, candidat al PNL pentru un al II-lea mandat in fruntea statului, ar fi votat in primul tur de 39% din totalul celor care au declarat ca merg la vot și au indicat o…