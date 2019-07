Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina a fost confirmata in comuna damboviteana Niculesti, iar sambata s-a intrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor din judet pentru a adopta masurile care se impun, se arata intr-un comunicat...

- Pesta porcina a fost confirmata in comuna damboviteana Niculesti, iar sambata s a intrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor din judet pentru a adopta masurile care se impun, se arata intr un comunicat al Prefecturii Dambovita, potrivit Agerpres.Pe 29 iunie pesta porcina a fost confirmata in comuna…

- Pesta porcina a fost confirmata in comuna damboviteana Lunguletu, iar, sambata, s-a intrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor din judet pentru a adopta masurile care se impun, precizeaza un comunicat de presa al Prefecturii Dambovita.

- Pesta porcina a fost confirmata in comuna damboviteana Lunguletu, iar, sambata, s-a intrunit Centrul Local de Combatere a Bolilor din judet pentru a adopta masurile care se impun, precizeaza un comunicat de presa al Prefecturii Dambovita. "S-a luat masura uciderii porcinelor din gospodaria afectata,…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane (PPA) la trei animale dintr-o gospodarie din satul Albotele, comuna argeseana Priboieni.

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara, dupa identificarea unui porc mistreț mort pe fondul de vanatoare nr. 42 Valea Chioarului. Dupa recoltarea și analiza probelor recoltate, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala de la București a confirmat prezența…

- Doua noi focare de pesta porcina africana, la Iepuresti si Stejaru, au fost confirmate in judetul Giurgiu, in urma probelor trimise la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) Bucuresti. "Pesta porcina africana a fost confirmata de IDSA Bucuresti in urma probelor trimise din doua exploatatii…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara, dupa identificarea unui porc mistreț mort pe fondul de vanatoare Bistra-Petrova. Dupa recoltarea și analiza probelor recoltate, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala de la București a confirmat prezența virusului…