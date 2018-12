Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ANSVSA, vineri a fost confirmata prezenta virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodarie situata la periferia localitatii Rusanesti din judetul Olt. Aceasta localitate se afla la aproximativ 3 kilometri de granita cu judetul Teleorman, in apropierea zonei unde au…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 289 de localitati din 17 judete, cu un numar de 1.108 focare (dintre care 16 in exploatatii comerciale) si 234 de cazuri la mistreti, arata ultima actualizare a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare remisa ieri AGERPRES. Pana in prezent, au fost eliminati,…

- Pana in prezent, au fost eliminati, in total, 361.132 de porci afectati de boala, 7.930 de proprietari au fost despagubiti iar valoarea totala a platilor este de aproximativ 205,581 milioane de lei. Pe de alta parte, au fost stinse 5 focare in judetul Satu Mare "Prin aplicarea eficienta…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 287 de localitati din 18 judete, fiind inregistrate 1.092 de focare (dintre care 16 in exploatatii comerciale) si 167 de cazuri la mistreti, conform ultimelor date remise AGERPRES de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- ANSVSA a transmis, joi, ca pesta porcina africana evolueaza in 260 de localitati din 14 judete, cu un numar de 1.021 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale). De asemenea, au fost inregistrate 107 cazuri la mistreti. In total au fost eliminati 353.914 de porci afectati de boala. Conform…

- Potrivit unei informari transmise, joi, de ANSVSA, au fost stinse pana in prezent cinci focare de pesta porcina africana in judetul Satu Mare si nu a mai fost inregistrat vreun focar in acest judet, din 31 august. In judetul Bihor nu au mai fost inregistrate noi focare din 8 august, iar in…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent exista 952 de focare de pesta porcina africana in 233 de localitati din 13 judete si 72 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala. Cele mai multe focare…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca exista 952 de focare de pesta porcina africana in 233 de localitati din 13 judete, cele mai multe focare, 561, fiind in judetul Tulcea. Autoritatile au eliminat 323.754 de porci afectati de boala, transmite…