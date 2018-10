Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea Romania Impreuna (RO+) considera ca justitia din Romania a devenit captiva unui grup infractional care, folosindu-se de puterea politica, a mutilat legile si a acaparat complet actul de justitie, potrivit unui comunicat postat pe site-ul formatiunii. "Justitia din Romania este capturata de…

- Proiectele de modificare a legilor Justitiei, care sunt facute in graba, sunt de natura sa afecteze dosarele care sunt in curs, precum cele de pe rolul Parchetelor militare, a declarat, luni, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, la sediul CSM. "Din pacate, proiectele de acte…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul partidului Miscarea Romania Impreuna, sustine ca prezenta redusa a romanilor la votul pentru referendumul privind casatoria reprezinta o lectie data clasei politice. "Romania a dat in aceste doua zile o lectie de democratie clasei sale politice actuale.…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna (RO+), spune ca "o demisie de urgenta" a prim-ministrului Viorica Dancila "ar fi un minim act de bun-simt". Intr-un comunicat transmis miercuri, Miscarea Romania Impreuna afirma ca dezbaterile din Parlamentul…

- Fostul premier al Romaniei, Dacian Cioloș , susține ca a fost lansata o campanie de retragere a Romaniei din UE, susținand ca este un vorba despre un plan la care se lucreaza de multa vreme. „Nimeni din Romania nu a mandatat PSD, pe Liviu Dragnea, pe Viorica Dancila sau europarlamentarii acestui partid…

- Mișcarea Romania Impreuna (RO+) cere partidelor din coaliția guvernamentala și Guvernului Romaniei sa inceteze imediat orice acțiune politica sau de propaganda care poate duce la scoaterea țarii noastre din Uniunea Europeana. „In mod programatic, PSD și aliații sai politici au deturnat Romania de…

- In cadrul sedintei de plen de marti, judecatorii Curtii Constitutionale urmeaza sa aiba in vedere, intre altele, doua sesizari venite de la Cotroceni in privinta modificarilor aduse Legiilor 317/2004 si, respectiv, 303/2004. Mai exact, CCR-ul va discuta marti obiectia de neconstitutionalitate a Legii…

- Mișcarea Romania Impreuna (RO+) organizeaza o conferința de presa duminica, 2 septembrie, la ora 13.15, NOD makerspace, Splaiul Unirii 160, București. Conferința de presa va fi susținuta de Dacian Cioloș, președinte fondator al Mișcarii Romania Impreuna (RO+), fost prim-ministru al Guvernului Romaniei…