Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca in maxim doua saptamani se va depune dosarul de inscriere a unui partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Platforma Romania 100, pe care o conduce, ramane o miscare civica. Dacian Ciolos a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, partid care va participa la alegerile europarlamentare. El n-a spus numele viitorului partid, insa a precizat ca Platforma Romania 100 va ramane in continuare…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca in maxim doua saptamani se va depune dosarul de inscriere a unui partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Platforma Romania 100, pe care o conduce, ramane o miscare civica.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru judetele Giurgiu, Teleorman si Cluj, valabile pana la ora 11:00.Citeste si: Miscare de ULTIM MOMENT: Statul isi face firma de constructii de autostrazi (SURSE) Potrivit…

- Munca susținuta, curajul , seriozitatea și perseverența au facut ca și in acest an școlar Școala Gimnaziala ” Mihai Voda” din comuna Mihai Viteazu sa fie un nume important pe lista olimpicilor din județul Cluj , datorita elevilor calificați la faza naționala a olimpiadei de socio-umane. Read More...

- „Proiectul de țara nu cred ca il poate citi cineva in doua pagini la Congres și sa il votam, nu se voteaza așa”. Jurnalistul Val Valcu a precizat ca poate acum se prezinta draftul proiectului și ca, probabil, se va stabili un Congres și cand se va alege candidatul la prezidențiale. Nicolae Banicioiu…

- Ecaterina Andronescu si-a depus joi candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, functie detinuta in prezent de Niculae Badalau, declarand insa ca nu era nevoie de alegeri in partid, iar daca acestea au loc trebuiau supuse la vot toate functiile. Astazi este ultima zi in care liderii PSD…

- Scandalul din justitie pare fara finalitate. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, este luata la tinta de politicieni, dar si de catre judecatori. Adina Lupea, judecator la Curtea de apel Cluj lanseaza noi acuzatii grave la adresa DNA si spune de ce Romania a primit condamnari la CEDO.Citeste si: Miscare…

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata efectele…

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata…

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata efectele…

- Dr. Quinn: Secrete de vedete – ce face superba Halle Berry ca sa arate de 32 de ani, cand, de fapt, are 52! Pentru frumoasa actrița de culoare, care și-a trecut și un Oscar la palmares, timpul pare sa se fi oprit in loc. Nici cel mai mare cârcotaș nu are cum sa îi dea vârsta…

- Atentie la frig! Recomandarile Ministerului Sanatatii pentru perioadele cu temperaturi scazute Ministerul Sanatatii recomanda populației ca in zilele cu temperaturi scazute sa evite deplasarile in spații deschise și expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor…

- Prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca “este doar un instrument servil al subordonarii politic”, considera Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos. Platforma critica, totodata, faptul ca Toader…

- Fostul premier Dacian Cioloș, fondatorul al Platformei Romania 100, susține ca lupta impotriva corupției „a devenit un pericol pentru cei care aparțin unui trecut in care ‘mergea și așa’”. „Ministrul Justiției cere revocarea Procurorului șef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat…

- Platforma Romania 100 considera ca prin propunerea de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dovedeste inca o data ca este doar "un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar". "In aceasta seara,…

- Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre planurile politice ale fostului premier Dacian Ciolos. Cand va fi lansat noul partid? Cum decurg negocierile cu USR? Va candida Ciolos la alegerile prezidentiale?…

- Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre planurile politice ale fostului premier Dacian Ciolos. Cand va fi lansat noul partid? Cum decurg negocierile cu USR? Va candida Ciolos la alegerile prezidentiale?…

- La data de 18 februarie, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Ciurea au desfasurat o actiune pe raza comunelor Ciurea, Mogosesti si Mironeasa pentru prevenirea furturilor din locuinte "prin imprietenire" sau "distragerea atentiei" si inselaciunilor prin metoda "accidentul rutier". In cadrul actiunii,…

- Comunitatea Ro100 Alba Iulia va organiza, pe data de 17 februarie 2018, o conferința publica prin care dorim sa va prezentam platforma Romania100 și sa va invitam alaturi de noi pentru ca impreuna sa demaram schimbarea in bine a Romaniei. Locația evenimentului este Hotel Transilvania, Piața Iuliu Maniu,…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, in guvernul caruia el a fost ministru al Muncii, a declarat duminica seara, ca actele pentru transformarea platformei in partid politic vor fi gata in aceasta vara. Pislaru a anuntat totodata ca, la alegerile…

- In aceasta vara, Platforma Romania 100 anunța o mișcare de proporții. Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, in guvernul caruia el a fost ministru al Muncii, a declarat duminica seara, la un post TV, ca actele pentru transformarea platformei…

- Un fost ministru al Guvernului tehnocrat a dezvaluit ca Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Cioloș, se va transforma in partid politic cu acte in regula in aceasta vara.Anunțul a fost facut la Realitatea TV de Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de…

- Jucatoarele Raluca Olaru si Ana Bogdan s-au declarat impresionate de atmosfera din Sala Polivalenta de la Cluj, unde au sustinut duminica meciul de dublu impotriva perechii canadiene Gabriela Dabrowski/Carol Zhao, in cadrul intalnirii din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup. Intrebata unde e…

- Sefa Comisiei „Alegeri 2009“, deputata PSD Oana Florea, a prezentat un proiect de lege prin care orice cetatean care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament sau nu furnizeaza informatiile solicitate risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni. Daca legea ar fi adoptata, Codruta…

- Platforma Romania 100, ONG-ul fondat de Dacian Cioloș, subliniaza intr-un comunicat ca actuala coaliție PSD-ALDE a „sacrificat” dezvoltarea Romaniei pe termen lung, economia fiind vulnerabila in cazul unei crize. Asociația mai acuza coaliția ca ar fi crescut saracia in țara. „Din analiza Platformei…

- Bani pentru centrul de deseuri si drumuri judetene, dar nu si pentru aeroport. Pe ce se duce bugetul de dezvoltare al CJ Cluj pe 2018 Consiliul Judetean (CJ) Cluj a publicat proiectul de buget pentru acest an, ce urmeaza sa fie aprobat in luna februarie. Conform acestui proiect, bugetul general…

- Actiunile desfasurate de CNAIR SA astazi, 19.01.2018 in intervalul orar 05:00 -12:00 19.01.2018 Astazi, 19.01.2018, in intervalul orar 05:00 -12:00, drumarii au actionat astfel: - DRDP CONSTANTA: cu 33 autoutilaje si s-au raspandit 105,3 tone material antiderapant; - DRDP BUCURESTI: cu 22 autoutilaje…

- Gorghiu: ”Este o mare eroare sa-l culpabilizezi pe presedinte ca a respectat Constitutia” Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat joi, la Timisoara, ca presedintele Klaus Iohannis a procedat constitutional in ceea ce priveste acceptarea nominalizarii social-democratei Viorica Dancila pentru functia de…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca PSD-ALDE au primit miercuri seara nu a doua, ci a treia sansa si le transmite romanilor care vor sa se alature Platformei Romania 100 sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca vor reusi sa propuna solutii care sa fie acceptate si sprijinite…

- "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce…

- Fostul premier Dacian Ciolos a postat un mesaj pe Facebook prin care îi îndeamna pe sustinatorii sai si ai Platformei România 100 sa nu se lase prada &"dezamagirii si frustrarii&" acestei zile, si ca la viitoarele

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, sustine ca 2017 a fost anul ”falselor pretexte in justitie” invocate de coalitia PSD-ALDE pentru ”propaganda si manipulare”. In 2017, guvernarea PSD - ALDE a pus in aplicare doar doua decizii ale Curtii Constitutionale, de opt ori mai…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș, susține ca o „realizare” clara a guvernarii PSD- ALDE „este creșterea prețului carburanților la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei.”

- "O 'realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei", scriu reprezentantii Platformei Romania 100, ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos si fosti membri ai Guvernului sau, pe pagina de Facebook. Acestia amintesc ca,…

- "Revolutia fiscala" a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, sustine Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, facand o comparatie intre suma care trebuia platita in perioada Guvernului Ciolos si cea care trebuie platita in prezent.

- Platforma Romania 100, lansata de Dacian Ciolos, va prezenta zilnic comparatii si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernul PSD-ALDE. 0 0 0 0 0 0

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a anunțat, joi, ca va prezenta zilnic comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernele PSD-ALDE. Comparatia zilei de joi este intre ratele la creditele in lei, ca urmare a cresterii ROBOR.

- Raed Arafat, despre procedura de angajare a medicilor: Trebuie sa schimbam lucrurile, sa le facem mai usoare Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat joi, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical. "De la…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian Ciolos isi termina mandatul de prim-ministru independent lasand Romania intr-o situatie economica stabila cu perspective de crestere. Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati (http://bit.ly/2j9mf8A) impreuna…

- Ne referim la educație și sanatate, doua prioritați esențiale. Klaus Iohannis spunea, la inceput de mandat, ca acestea vor fi prioritațile sale. La interviurile DC News, Carmen Avram a taxat lipsa de acțiune a președintelui. "I-am dat toate șansele lui Klaus Iohannis, la inceput de mandat,…

- 15 parlamentari ai Uniunii Salvați Romania ii cer fostului premier Dacian Cioloș sa intre in USR, alaturi de foștii miniștri Vlad Voiculescu și Dragoș Pislaru, dar și de ceilalți membri ai Platformei Romania 100. Scrisoarea a fost publicata vineri pe pagina de Facebook a deputatului Stelian...

- Intr-un mesaj adresat buzoienilor, președintele oranizației județene a Partidului Social Democrat, vicepremierul Marcel Ciolacu, vorbește despre proiectele derulate anul acesta la nivelul județului – precum reabilitarea drumurilor ai eliminarea taxei pentru apa meteorica etc – și prezinta proiectele…