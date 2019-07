Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Dacian Ciolos o taxeaza pe Viorica Dancila, dupa ce a anuntat ca ar dori un referendum pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie. "Doamna Dancila a uitat ca se afla la guvernare. Ar fi trebuit sa știe de la colegii de partid și de guvern ca nu e nevoie de convocarea unui…

- In 13 iulie 2019, este programat cel de-al patrulea Congres al Uniunii Salvati Romania (USR), la Teatrul National Bucuresti, Sala Mare, cu incepere de la ora 10.30, relateaza Agerpres. Cu acest prilej, cei 500 de delegati vor desemna candidatul formatiunii la alegerile prezidentiale, pe ordinea de zi…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, lanseaza un atac la adresa presedintelui PLUS, Dacian Ciolos, despre care afirma ca in negocierile sale e mai interesat de interesele Frantei decat de ale Romaniei.

- Incendiul de la manastirea Rimet a fost provocat de un scurt-circuit la un conductor electric defect sau izolat necorespunzator din mansarda cladirii cuprinse de flacari, a anuntat, sambata seara, prim-adjunctul sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Ovidiu Costea. …

- Liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos a declarat la Digi 24, ca ii va da toata susținerea Laurei Codruța Kovesi in cursa pentru șefia Parchetului European.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani „Ii voi da toata…

- Președintele Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate, Dacian Cioloș, a primit sambata, 8 iunie, in urma deciziei Consiliului Național PLUS, mandat de negociere a unei alianțe politice cu USR. In acest proces va avea alaturi o comisie de negociere din care fac parte: Dragoș Tudorache, Victor…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a lansat o aplicatie cu ajutorul careia va putea fi localizat apelantul in momentul initierii apelului, informatia urmand a fi trimisa automat catre Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 (SNUAU). Aceasta ar putea astfel sa vina in sprijinul…

- In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 3.00, a avut loc un incendiu la unitatea sanitara Medlife Titan, din București. Un apel facut prin serviciul de urgența 112 a sesizat declanșarea incendiului intr-unul din colțurile-fața ale spitalului. Intervenția ISUBIF a indepartat orice pericol.In…