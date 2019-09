Dacian Cioloş, întâlnire cu preşedintele Franţei: Am discutat…

Liderul PLUS, Dacian Ciolos, anunta ca s-a intalnit cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, iar discutiile au vizat : prioritatile grupului politic Renew Europe, precum si comisarii europeni nominalizati. Ciolos precizeaza ca, in privinta comisarilor, nu da niciun cec in alb nimanui.